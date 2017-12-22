Дмитрий Азаров поздравил работников энергетического комплекса региона с профессиональным праздником

В пятницу, 22 декабря, глава региона Дмитрий Азаров поздравил с профессиональным праздником работников энергетического комплекса Самарской области.

"Энергетика — одна из базовых отраслей экономики, от состояния которой зависит бесперебойная работа транспорта, промышленных предприятий, организаций и учреждений. Энергокомплекс Самарской области, включающий в себя крупные объекты с высоким уровнем автоматизации, использованием современных технологий, служит повышению экономического потенциала региона", — отмечается в поздравлении.

По словам Дмитрия Азарова, гордостью энергетической отрасли губернии являются высококвалифицированные кадры, умеющие оперативно решать самые сложные производственные задачи, бесперебойно обеспечивать граждан электроэнергией и теплом.

"В любое время года, в любых погодных условиях и экстремальных ситуациях вы действуете быстро и слаженно, выполняя самые сложные задачи", — подчеркивает Дмитрий Азаров.

"Дорогие друзья! Благодарю вас за высокую ответственность, профессионализм, мобильность, за готовность с полной самоотдачей трудиться на благо Самарской области, на благо людей. Особую благодарность выражаю ветеранам отрасли. Вы — настоящие герои труда. С вас берут пример, на вас равняется молодое поколение. Несмотря на активное развитие технологий, внедрение инновационных методов производства, главным всегда был и остается человек, его добросовестный, системный, самоотверженный труд", — говорится в поздравлении.

Врио губернатора пожелал всем энергетикам крепкого здоровья, благополучия, безаварийной работы и успехов в нелегком, но таком необходимом труде.