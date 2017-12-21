Ростелеком обеспечит видеонаблюдение на выборах президента Российской Федерации

Правительство Российской Федерации распоряжением №2502-пр определило Ростелеком единственным исполнителем работ по оказанию услуг, связанных с организацией видеонаблюдения, трансляцией изображения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и хранением соответствующих видеозаписей, в целях организации и проведения выборов президента РФ в марте 2018 года.

Видеонаблюдение будет обеспечено на территории всех 85 субъектов Российской Федерации в помещениях более чем 40 тыс. участковых избирательных комиссий (УИК) и помещениях территориальных избирательных комиссиях (ТИК). Для сотрудников Центральной избирательной комиссии и Избирательных комиссий субъектов Российской Федерации будет развернут специальный служебный портал, который позволит отслеживать процесс настройки системы видеонаблюдения до проведения выборов и гарантированно обеспечит доступ к видеотрансляциям в период проведения выборов.

Для решения этой задачи Ростелеком задействует собственную защищенную сеть передачи данных, семь центров обработки данных (ЦОД) - в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске и Хабаровске, а также развернет ситуационные центры в каждом филиале, выделит номер в коде 8 800 для поддержки пользователей портала.

В 2012 году Ростелеком впервые организовал видеонаблюдение за ходом выборов президента РФ. В кратчайшие сроки в зимний период специалисты Ростелекома построили необходимую инфраструктуру и обеспечили необходимым оборудованием все избирательные комиссии РФ, где осуществлялось видеонаблюдение. За процедурой голосования 4 марта 2012 года на специализированном портале наблюдали 3,5 млн человек, которые просмотрели 7,9 млн трансляций. Всего в ходе выборов 4 марта и подсчета голосов с помощью системы видеонаблюдения было записано более 2,6 Пбайт видеоинформации.

Ростелеком обладает уникальной экспертизой реализации ИТ-проектов федерального масштаба. За несколько лет компания существенно улучшила ИТ-экспертизу, в том числе в области отражения киберугроз. У нас есть готовые решения, разработанные в ходе предыдущих выборов, но с учетом динамического развития технологий и ИТ-отрасли в 2018 году мы считаем необходимым использовать более современное оборудование: усовершенствованные видеокамеры с возможностью передачи видео для хранения в ЦОДы Ростелекома и одновременной записи на стационарные устройства, - комментирует проект вице-президент ПАО Ростелеком Артемий Прокопенко. - Успешная реализация проекта в ходе предыдущих президентских выборов, когда вся необходимая инфраструктура, технические и программные решения были созданы всего за несколько месяцев "с нуля", позволяет нам надеяться, что Ростелеком успешно справится с задачей на выборах в 2018 году".