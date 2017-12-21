Тольяттинским детям-сиротам вручат ключи от квартир

В пятницу, 22 декабря, в администрации Тольятти состоится вручение ключей от квартир 13 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, сообщает мэрия Автограда.

Напомним, в 2017 году в Тольятти на формирование жилфонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотрены денежные средства в размере 66,7 млн рублей. В том числе 11,4 млн руб. из средств федерального бюджета и 55,3 млн руб. из средств областного бюджета.

На выделенные средства администрация Тольятти приобрела 59 благоустроенных квартир.

Жилые помещения полностью соответствуют требованиям, предъявляемым законодательством. Квартиры приобретены на первичном рынке жилья, с чистовой отделкой, оснащены сантехническим оборудованием, приборами учета электроэнергии, холодной и горячей воды, электрической кухонной плитой.

Заселение планируется провести до конца 2017 года. Всего с 2013 года администрацией Тольятти предоставлено 239 жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа.