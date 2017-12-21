Тольяттинским детям-сиротам вручат ключи от квартир

В пятницу, 22 декабря, в администрации Тольятти состоится вручение ключей от квартир 13 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, сообщает мэрия Автограда.
Напомним, в 2017 году в Тольятти на формирование жилфонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотрены денежные средства в размере 66,7 млн рублей. В том числе 11,4 млн руб. из средств федерального бюджета и 55,3 млн руб. из средств областного бюджета.
На выделенные средства администрация Тольятти приобрела 59 благоустроенных квартир.
Жилые помещения полностью соответствуют требованиям, предъявляемым законодательством. Квартиры приобретены на первичном рынке жилья, с чистовой отделкой, оснащены сантехническим оборудованием, приборами учета электроэнергии, холодной и горячей воды, электрической кухонной плитой.
Заселение планируется провести до конца 2017 года. Всего с 2013 года администрацией Тольятти предоставлено 239 жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа.
Последние комментарии
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
где её вернули?как не было воды так и нет
ну вот, хоть здесь редактор нормальный.
Розетки для гаджетов - очень актуальны. Редкая утка нынче без навигатора летает, а лебеди без смартфонов и вовсе никуда)
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.