В Тольятти построили зимний городок

На этой неделе на Центральной площади Тольятти построили зимний городок с горкой, лабиринтом и снежными фигурами. Инициаторами общественного проекта выступили активная городская молодежь, представители бизнес-сообщества, дорожные службы и просто неравнодушные горожане. Курировала проект заместитель главы Тольятти - руководитель аппарата администрации Татьяна Блинова.
За неделю организаторы провели подготовительные работы и построили детскую площадку. Все работы по строительству городка проводились в несколько этапов. Сотрудники рынка "Кунеевский" и УК №4 подготовили специальные короба, в которых несколько дней спрессовывался снег для строительства снежных фигур.
Чтобы не затягивать процесс, короба колотили во внерабочее и даже в ночное время. Засыпать короба снегом, а также организовать снежные насыпи помогли специалисты МБУ "Зеленстрой" и ООО "Автодоринжиниринг".
В минувшую субботу инициативная группа вышла на площадь, чтобы начать возведение городка. Большую помощь в проведении работ оказали студенты Тольяттинского химико-технологического техникума и Тольяттинского электротехнического техникума.
За пять часов из обычной горы снега появился снежный комплекс с детским лабиринтом и мини-горкой. Завершающие работы были проведены 20 декабря. Из спрессованных блоков студенты творческих факультетов Тольяттинского государственного университета вырезали и раскрасили фигуры, символизирующие наступающий новый год.
"Радует, что сегодня позиция жителей нашего города заметно активизировалась. Сегодня тольяттинцы массово участвуют в мероприятиях по благоустройству города, уборке несанкционированных свалок, посадке леса. Подобное неравнодушное отношение к городу и желание сделать его лучше заслуживают уважение", - отметила Татьяна Блинова.
Последние комментарии
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
где её вернули?как не было воды так и нет
ну вот, хоть здесь редактор нормальный.
Розетки для гаджетов - очень актуальны. Редкая утка нынче без навигатора летает, а лебеди без смартфонов и вовсе никуда)
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.