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Общество

В Тольятти построили зимний городок

ТОЛЬЯТТИ. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На этой неделе на Центральной площади Тольятти построили зимний городок с горкой, лабиринтом и снежными фигурами. Инициаторами общественного проекта выступили активная городская молодежь, представители бизнес-сообщества, дорожные службы и просто неравнодушные горожане. Курировала проект заместитель главы Тольятти - руководитель аппарата администрации Татьяна Блинова.

Фото: пресс-служба мэрии Тольятти

За неделю организаторы провели подготовительные работы и построили детскую площадку. Все работы по строительству городка проводились в несколько этапов. Сотрудники рынка "Кунеевский" и УК №4 подготовили специальные короба, в которых несколько дней спрессовывался снег для строительства снежных фигур.

Чтобы не затягивать процесс, короба колотили во внерабочее и даже в ночное время. Засыпать короба снегом, а также организовать снежные насыпи помогли специалисты МБУ "Зеленстрой" и ООО "Автодоринжиниринг".

В минувшую субботу инициативная группа вышла на площадь, чтобы начать возведение городка. Большую помощь в проведении работ оказали студенты Тольяттинского химико-технологического техникума и Тольяттинского электротехнического техникума.

За пять часов из обычной горы снега появился снежный комплекс с детским лабиринтом и мини-горкой. Завершающие работы были проведены 20 декабря. Из спрессованных блоков студенты творческих факультетов Тольяттинского государственного университета вырезали и раскрасили фигуры, символизирующие наступающий новый год.

"Радует, что сегодня позиция жителей нашего города заметно активизировалась. Сегодня тольяттинцы массово участвуют в мероприятиях по благоустройству города, уборке несанкционированных свалок, посадке леса. Подобное неравнодушное отношение к городу и желание сделать его лучше заслуживают уважение", - отметила Татьяна Блинова.

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