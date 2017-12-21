Прокуратура: Самарская кабельная компания сбрасывает в Волгу недоочищенные стоки

Сточные воды АО "Самарская кабельная компания" попадают в Волгу недостаточно очищенными, сообщает Самарская межрайонная природоохранная прокуратура.

Концентрация загрязняющих веществ превышает установленные нормативы, что приводит к незаконному загрязнению водного объекта, указывает ведомство.

19 декабря прокуратурой был подан иск в Советский районный суд с требованием обязать компанию прекратить сброс недостаточно очищенных сточных вод.