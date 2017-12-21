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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров: "Каждый житель области может обратиться ко мне с любой проблемой"

САМАРА. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 21 декабря, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров в студии ГТРК "Самара" отвечает на вопросы редакции и жителей региона.

Фото: Андрей Савельев

Дозвонившаяся жительница Самары пожаловалась Дмитрию Азарову на качество услуг теплоснабжения. "Батареи чуть теплые, дома двое детей, месяц так живем", - конкретизировала жительница поселка Красная Глинка.

Глава региона ответил, что завтра по адресу ее проживания приедут представители Жилинспекции и будут разбираться в ситуации.

"Уверен, ситуация будет исправлена. Мне часто говорят: "Зачем в эфирах включаете такие вопросы? Это не ваш уровень". Но я открыт для общения, я понимаю, что ко мне может обратиться каждый житель Самарской области с любой проблемой. Я перенаправлю вопрос и проконтролирую, - добавил глава региона и привел пример поведения чиновников в такой ситуации в Ленинском районе Самары. - В Ленинском районе недавно была авария на теплосетях. Об этом стало известно, так как гражданин обратил на ситуацию внимание. А глава района ни разу не побывал на месте аварии. Возникает вопрос: зачем тогда создавали внутригородские районы? Либо это неэффективно работает конкретный глава района".

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