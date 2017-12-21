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Экономика и бизнес

Глава Ростелекома Михаил Осеевский провел первое заседание Комитета РСПП по цифровой экономике

САМАРА. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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20 декабря 2017 года состоялось первое заседание Комитета РСПП по цифровой экономике (далее - Комитет) под председательством президента Ростелекома Михаила Осеевского. На мероприятии был представлен и рассмотрен план деятельности Комитета на 2018 год.

Президент РСПП Александр Шохин в приветственном слове отметил, что тема цифровизации является сквозной для деятельности комитетов и комиссий РСПП: "Нам важно создать благоприятные условия для развития цифровой экономики. Ключевой задачей нового комитета является формирование единой взвешенной позиции бизнес-сообщества по вопросам внедрения цифровых технологий, прежде всего, в традиционных отраслях экономики. Важно определить сквозные межсекторальные приоритеты и добиваться их практической реализации. Комитет РСПП по цифровой экономике должен стать полноправным участником системы управления программой "Цифровая экономика Российской Федерации".

В заседании также приняли участие заместитель руководителя Роскомнадзора Александр Панков, председатель комитета РСПП по международному сотрудничеству, председатель совета директоров ГК "РЕНОВА" Виктор Вексельберг, председатель комиссии РСПП по связи и ИКТ, генеральный директор ФГУП "Почта России" Николай Подгузов.

Председатель Комитета РСПП по цифровой экономике Михаил Осеевский отметил, что приоритетом деятельности Комитета будет подготовка предложений по стимулированию цифровой трансформации в реальном секторе экономики, включая добывающую и перерабатывающую промышленность, транспорт и логистику, сельское хозяйство, ТЭК и другие отрасли. Одной из таких инициатив станет создание генеральных схем развития сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных, которые в итоге повысят инвестиционную привлекательность отраслей. К участию в работе над документами приглашаются все члены РСПП.

"Только что утверждены дорожные карты по реализации программы "Цифровая экономика Российской Федерации", которые включают более 1,5 тыс. мероприятий. Важно уже в январе переходить на стадию практической реализации программы. Наш Комитет объединил крупнейших работодателей страны разных отраслей, что дает возможность решать такие важные задачи, как подготовка и переподготовка кадров, потому что именно люди - главная ценность и капитал цифрового настоящего и будущего экономики", - подчеркнул Михаил Осеевский.

Цифровая экономика станет ключевой темой XI Недели российского бизнеса, которая пройдет 5-9 февраля 2018 года. В рамках Недели Комитет инициировал проведение Форума по цифровой трансформации с целью ознакомления членов РСПП с последними актуальными тенденциями и вовлечения в активное внедрение digital-технологий.

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Читать все это прекрасно а что это даст? А ровным счетом ничего, пробка которая была на земле будет на эстакаде ну и плюсом на том же месте на земле. Почему? Да потому что причина создания пробки не устраняется, т.е. сужение дороги перед постом ДПС и дальше через метров 100-200 сужение дороги над шлюзами. И если на посте ДПС можно расширить то над шлюзами этого сделать невозможно т.к. ширина проезжей части ограничивается с одной стороны зданием управления шлюзовыми камерами, а с другой железной дорогой. Плюс к этому выезд из города на М5 будет однорядный. И вот представьте что там будет (особенно в выходной). Вопрос: почему эстакаду не продлили за шлюзы? Тогда эти вопросы отпали бы.

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