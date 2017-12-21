Дмитрий Азаров в прямом эфире отвечает на вопросы жителей Самарской области

В четверг, 21 декабря, врио губернатора Дмитрий Азаров принимает участие в программе "Главная тема" на телеканале "Россия 24". По традиции, глава региона в прямом эфире отвечает на вопросы жителей губернии и журналистов телекомпании.

Сегодня время начала программы несколько сдвинулось. Дело в том, что в федеральной сетке вещания транслировалось заседание совета по культуре, которое проводил президент Владимир Путин.

"Президент ежедневно проводит важнейшие встречи, встречается с людьми из сферы культуры, бизнеса, волонтерами. Все мы видим ритм, который создает президент, и я думаю, что задача всех государственных служащих - соответствовать этому ритму, тому содержанию, которое президент вкладывает в каждое совещание. Это пример работы для каждого чиновника", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона подвел и первые итоги уходящего года, заметив, что впереди у него - много дел, которые предстоит решить в этом году. В том числе и служебные командировки в Москву, где будут обсуждаться задачи на 2018 год.

В целом, год для руководителя области получился насыщенный. "В бытность своей работы в Совете Федерации совершил множество поездок по всей стране, и каждое посещение регионов было очень полезно для меня. В каждом регионе есть что посмотреть в различных сферах, взять на карандаш, использовать положительный опыт для внедрения в Самарской области", - рассказал Дмитрий Азаров.

Он уверен, что не только наша область может перенимать опыт других регионов, но и Самарской губернии есть что показать.

Глава региона отметил, что интенсивность его работы резко возросла после решения Владимира Путина назначить его исполняющим обязанности губернатора Самарской области. В частности, в регионе сложилась непростая ситуация, которая требовала немедленного решения: это и вопросы социального обеспечения, и меры соцподдержки, проваленная программа по переселению из ветхого и аварийного жилья и многие другие. "Задач много, график интенсивный", - резюмировал Дмитрий Азаров.