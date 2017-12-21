16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Евгений Ревенко: ЕР окажет Дмитрию Азарову поддержку на выборах главы региона Андрей Колядин: Дмитрий Азаров сохранил свое влияние в "Единой России" Дмитрий Азаров: Я уверен, что Владимира Владимировича Путина на выборах поддержит абсолютное большинство граждан страны Глава региона встретился с обманутыми дольщиками коттеджного поселка "Дубрава" Дмитрий Азаров принял участие в образовательном проекте "Диалог на равных"

Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров в прямом эфире отвечает на вопросы жителей Самарской области

САМАРА. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 247
Версия для печати

В четверг, 21 декабря, врио губернатора Дмитрий Азаров принимает участие в программе "Главная тема" на телеканале "Россия 24". По традиции, глава региона в прямом эфире отвечает на вопросы жителей губернии и журналистов телекомпании.

Дмитрий Азаров в прямом эфире отвечает на вопросы жителей Самарской области Дмитрий Азаров в прямом эфире отвечает на вопросы жителей Самарской области
Фото: Андрей Савельев

Сегодня время начала программы несколько сдвинулось. Дело в том, что в федеральной сетке вещания транслировалось заседание совета по культуре, которое проводил президент Владимир Путин.

"Президент ежедневно проводит важнейшие встречи, встречается с людьми из сферы культуры, бизнеса, волонтерами. Все мы видим ритм, который создает президент, и я думаю, что задача всех государственных служащих - соответствовать этому ритму, тому содержанию, которое президент вкладывает в каждое совещание. Это пример работы для каждого чиновника", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона подвел и первые итоги уходящего года, заметив, что впереди у него - много дел, которые предстоит решить в этом году. В том числе и служебные командировки в Москву, где будут обсуждаться задачи на 2018 год.

В целом, год для руководителя области получился насыщенный. "В бытность своей работы в Совете Федерации совершил множество поездок по всей стране, и каждое посещение регионов было очень полезно для меня. В каждом регионе есть что посмотреть в различных сферах, взять на карандаш, использовать положительный опыт для внедрения в Самарской области", - рассказал Дмитрий Азаров.

Он уверен, что не только наша область может перенимать опыт других регионов, но и Самарской губернии есть что показать.

Глава региона отметил, что интенсивность его работы резко возросла после решения Владимира Путина назначить его исполняющим обязанности губернатора Самарской области. В частности, в регионе сложилась непростая ситуация, которая требовала немедленного решения: это и вопросы социального обеспечения, и меры соцподдержки, проваленная программа по переселению из ветхого и аварийного жилья и многие другие. "Задач много, график интенсивный", - резюмировал Дмитрий Азаров.

Гид потребителя

Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 06 декабря 2017 11:31 Дмитрий Азаров: "Новый глава Самары в первую очередь должен быть порядочным человеком"

Будем посмотреть. Улыбнуло.

Dmitry Lakotsenin 06 декабря 2017 11:30 Решения по благоустройству будут приниматься только с учетом мнения жителей

Традиция без учета мнения людей зарывать подземные переходы на Мехзаводе и пускать городской транспорт под жилыми домами))

Dmitry Lakotsenin 06 декабря 2017 11:27 В Самаре разработали проект реставрации хоральной синагоги

В который раз? Будем надеяться на лучшее.

Dmitry Lakotsenin 06 декабря 2017 11:25 Реставрацию Коммерческого клуба завершат весной 2018 года

Посмотрим как после Эшелъ дело пойдет.

Dmitry Lakotsenin 06 декабря 2017 10:59 В СамГТУ будут готовить инженеров-реставраторов

Важное для самарской школы реставраторов решение.

Фото на сайте

В Самаре отметили День энергетика

В Самаре отметили День энергетика

Накануне Дня конституции Дмитрий Азаров вручил государственные награды

Накануне Дня конституции Дмитрий Азаров вручил государственные награды

В Самаре почтили память Героев Отечества

В Самаре почтили память Героев Отечества

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31