Дмитрий Азаров: "Наши производители получили возможность быть представленными в крупных торговых сетях"

В четверг, 21 декабря, врио губернатора Дмитрий Азаров в прямом эфире ГТРК "Самара" ответил на вопросы жителей региона и ведущего программы "Главная тема". Один из них касался отсутствия на полках магазинов продукции местных сельхозпроизводителей.
Глава региона пояснил, что по целому ряду направлений самарская продукция конкурентоспособна, поэтому необходимо создавать условия, чтобы местные производители имели определенные преимущества для реализации своего товара.
В частности, этому была посвящена недавняя встреча Дмитрия Азарова с руководителями крупных сетей, на которой в присутствии представителя антимонопольной службы обсудили предложения по взаимодействию.
"Есть определенный результат. Мы договорились, что в сетях будет дополнительно установлена информация о том или ином товаре, что он произведен в Самарской области", - сказал глава региона.
По словам Дмитрия Азарова, люди обращают на это внимание, продажи растут.
"Хочу сказать, что по многим торговым сетям и сельхозпроизводителям нам удалось, что называется, сблизить позиции. И наши производители получили возможность быть представленными в крупных торговых сетях, соответственно, увеличили свой оборот", - отметил он.
Глава региона также рассказал о проекте агропарка, где в том числе будет приниматься, обрабатываться, упаковываться и распространяться по крупным сетям продукция самарских аграриев: "Такой агропарк в 2018 году мы должны построить. Объект находится на еженедельном контроле. Это будет очень серьезный вклад в создание условий для реализации сельхозпродукции, произведенной в Самарской области".
Последние комментарии
Будем посмотреть. Улыбнуло.
Традиция без учета мнения людей зарывать подземные переходы на Мехзаводе и пускать городской транспорт под жилыми домами))
В который раз? Будем надеяться на лучшее.
Посмотрим как после Эшелъ дело пойдет.
Важное для самарской школы реставраторов решение.