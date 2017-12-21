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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров: "Наши производители получили возможность быть представленными в крупных торговых сетях"

САМАРА. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 21 декабря, врио губернатора Дмитрий Азаров в прямом эфире ГТРК "Самара" ответил на вопросы жителей региона и ведущего программы "Главная тема". Один из них касался отсутствия на полках магазинов продукции местных сельхозпроизводителей.

Дмитрий Азаров: "Наши производители получили возможность быть представленными в крупных торговых сетях" Дмитрий Азаров: "Наши производители получили возможность быть представленными в крупных торговых сетях"
Фото: Андрей Савельев

Глава региона пояснил, что по целому ряду направлений самарская продукция конкурентоспособна, поэтому необходимо создавать условия, чтобы местные производители имели определенные преимущества для реализации своего товара.

В частности, этому была посвящена недавняя встреча Дмитрия Азарова с руководителями крупных сетей, на которой в присутствии представителя антимонопольной службы обсудили предложения по взаимодействию.

"Есть определенный результат. Мы договорились, что в сетях будет дополнительно установлена информация о том или ином товаре, что он произведен в Самарской области", - сказал глава региона.

По словам Дмитрия Азарова, люди обращают на это внимание, продажи растут.

"Хочу сказать, что по многим торговым сетям и сельхозпроизводителям нам удалось, что называется, сблизить позиции. И наши производители получили возможность быть представленными в крупных торговых сетях, соответственно, увеличили свой оборот", - отметил он.

Глава региона также рассказал о проекте агропарка, где в том числе будет приниматься, обрабатываться, упаковываться и распространяться по крупным сетям продукция самарских аграриев: "Такой агропарк в 2018 году мы должны построить. Объект находится на еженедельном контроле. Это будет очень серьезный вклад в создание условий для реализации сельхозпродукции, произведенной в Самарской области".

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