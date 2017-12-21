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Губернатор Власть и политика

Основные параметры майских указов президента в регионе будут выполнены в январе

САМАРА. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Основные параметры майских указов президента России в Самарской области будут выполнены в январе 2018 года, сообщил глава региона Дмитрий Азаров в четверг, 21 декабря, в эфире телеканала "Россия-24. Самара".

Основные параметры майских указов президента в регионе будут выполнены в январе Основные параметры майских указов президента в регионе будут выполнены в январе
Фото: Андрей Савельев

"Главное (и это уже озвучивал президент) - что все основные параметры майских указов уже исполнены, а те, что должны быть исполнены в 2018 г., - будут выполнены. На территории Самарской области они будут выполнены уже в январе, в том числе показатели по заработной плате", - рассказал врио губернатора.

Дмитрий Азаров отметил, что очень важно, когда человек, работая в сфере культуры, образования, здравоохранения, имеет средний уровень зарплаты по региону.

"Эта задача была поставлена президентом в 2012 году. Тогда было много скептиков, которые говорили, мол, не найдем столько денег и задача не будет исполнена, - напомнил глава области. - Но задача была поставлена президентом - и она решается. Средства нашлись, в том числе за счет оптимизации управленческих расходов с муниципального по федеральный уровень. Более четко начали определяться с приоритетными проектами. И конечно, огромную роль сыграли борьба с  коррупцией и усилия по развитию экономики страны".

Также Дмитрий Азаров остановился на решении проблемы очередей в детские сады: "Я помню, когда только избрался главой города, ко мне на встречах подходили молодые мамочки и дергали за рукав с вопросами, когда ребенок пойдет в детский сад. Для меня лично было важно, что на территории Самары за время моей работы увеличили количество мест в детсадах более чем в полтора раза. И как же было приятно, когда через три года мамочки говорили: "нам поступило два-три предложения по детсадам" - и сегодня у нас так по большинству территорий. Есть два отстающих муниципалитета с небольшой очередью, но мы обязательно с этой задачей справимся. И конечно, мы приступили к решению следующей - обеспечению ясельными группами. Здесь очереди пока сохраняются. Проблема не так остра, но она есть".

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