Во время крупного пожара в частном доме в Самаре погибла женщина

В четверг, 21 декабря, в 20:02 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Александра Невского в п. Зубчаниновка в Кировском районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел частный дом на площади 120 кв. м. В его тушении принимали участие 39 человек, использовалось девять единиц техники. Пожар удалось полностью ликвидировать в 21:32.

По данным ГУ МЧС по Самарской области, во время пожара погибла 77-летняя женщина

Причины случившегося устанавливаются.