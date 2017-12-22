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Суды Происшествия

Молодая жительница Чапаевска "заказала" отчима знакомому и подростку

ЧАПАЕВСК. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Чапаевске 20-летняя женщина, 25-летний мужчина, а также 17-летний подросток предстанут перед судом по обвинению в смерти человека, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, в конце июля 2017 г., обвиняемая, испытывающая к своему отчиму длящуюся личную неприязнь, подговорила знакомых за 200 тыс. руб. избить мужчину. 3 августа текущего года злоумышленники подкараулили жертву у места его работы и нанесли мужчине множественные удары по голове и туловищу. Пострадавший был госпитализирован и через несколько дней скончался в больнице. За свои действия молодые люди получили часть обещанных денежных средств в размере 30 тыс. рублей.

"В зависимости от роли каждого, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 33, п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ (подстрекательство к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенному по найму, с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору), ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенном по найму, с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору) и ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления путем обещаний, являясь лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста)", — говорится в релизе.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд для рассмотрения по существу.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.

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