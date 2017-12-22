Вещи — тоже валюта, или как устроить себе онлайн-дресскроссинг

В последнее время в Самаре стало модным устраивать своп-вечеринки или дресскроссинги, на которых можно обменяться вещами. Это очень удобно. Допустим, купили вы туфли, но оказалось, что они не подошли вам по размеру — при быстрой ходьбе пятка предательски выскальзывает! Носить такую обувь едва ли получится, а обратно в магазин ее уже не примут.

Дело в том, что закон "О защите прав потребителей", в соответствии с которым товар надлежащего качества можно вернуть обратно продавцу в течение двух недель, распространяется только на ни разу не использованные вещи. А обувь, которую даже просто мерили в магазине, уже не может считаться таковой. Что делать? Нести на дресскросинг. Там, вероятно, вы сможете найти себе что-то по душе и поменяться с кем-то своей почти новой вещью. Впрочем, продать ее за символическую сумму тоже не плохо.

Правда, организовывают подобные события в Самаре пока не так часто. К примеру, академия имиджа "Стилистика" организовывает дресскроссинги с периодичностью раз в месяц. В студии Варвары Вишни последняя открытая своп-вечеринка прошла аж в конце октября. А подчас так хочется обменять что-то прямо здесь и сейчас…

Помочь нуждающимся просто. Просто подарите им свои вещи Жителям Самары ничто человечное не чуждо. Многие из нас стремятся оказать посильную помощь малоимущим. Кто-то сотрудничает с благотворительными фондами, кто-то помогает детским домам. Одни жертвуют деньги, другие готовы передать в дар столь необходимые длякого-то вещи, технику, продукты и т. д.

Устроить взаимовыгодный обмен можно с помощью "Исковика". При этом не нужно три часа просматривать ленту с объявлениями в поисках "того самого" или принимать множество звонков и выслушивать предложения о покупке вместо обмена. Алгоритмы сайта работают так, что взаимовыгодные объявления сами находят друг друга. "Мы провели исследования, опросили пользователей сайтов бесплатных объявлений и выяснили, что самая большая проблема — это несовпадение желаемого с тем, что людям предлагают фактически", — говорят разработчики "Исковика".

На "Исковике" можно разместить объявление-предложение — о том, что вы готовы что-то обменять, или объявление-желание — если вы хотите получить что-то конкретное в обмен. При этом, если вы хотите, например, обменять фотоаппарат на компьютерный стул, то вам не будут показывать объявления об обмене фотоаппарата на кресло или что-либо другое. Вы получите только точные совпадения.

Мы решили проверить, как это работает на личном опыте, и сами разместили пару объявлений на "Исковике". Сначала создали объявление-предложение. В категориях мы выбрали "Хобби и искусство", "Книги и журналы", "Книги". Идем далее — тип и производитель нам не важен, а вот носитель — да. Мы за бумажный вариант. Рядом с ценой ставим "галочку" напротив слов "Только обмен", впрочем в графе с ценой можно указать, во сколько конкретно вы оцениваете свой товар. Еще пара деталей, можно добавить фото книги — и объявление готово! И нам сразу же попались совпадения по категориям — здесь многие хотят обменяться книгами. Скорее всего скоро кто-нибудь напишет, впрочем, теперь мы и сами можем написать или позвонить авторам совпавших объявлений.

Для того, чтобы разместить информацию о том, что вы хотите что-то конкретное получить в обмен, нужно переключить кнопку, расположенную посередине страницы подачи объявлений на "Желание". В остальном принцип тот же. Мы решили, что нам нужен фотоаппарат, и тут же нашли желаемое. Теперь можно позвонить и договориться о сделке.

Обмениваться вещами на "Исковике" - проще простого. И вовсе не обязательно выискивать вручную и вызванивать людей, которые хотели бы с вами обменяться. Достаточно разместить объявление на сайте, и вы увидите взаимовыгодное желание или предложение. "Исковик" сразу же найдет то, что вы сами искали бы сутками.