Вещи — тоже валюта, или как устроить себе онлайн-дресскроссинг

В последнее время в Самаре стало модным устраивать своп-вечеринки или дресскроссинги, на которых можно обменяться вещами. Это очень удобно. Допустим, купили вы туфли, но оказалось, что они не подошли вам по размеру — при быстрой ходьбе пятка предательски выскальзывает! Носить такую обувь едва ли получится, а обратно в магазин ее уже не примут.
Дело в том, что закон "О защите прав потребителей", в соответствии с которым товар надлежащего качества можно вернуть обратно продавцу в течение двух недель, распространяется только на ни разу не использованные вещи. А обувь, которую даже просто мерили в магазине, уже не может считаться таковой. Что делать? Нести на дресскросинг. Там, вероятно, вы сможете найти себе что-то по душе и поменяться с кем-то своей почти новой вещью. Впрочем, продать ее за символическую сумму тоже не плохо.
Правда, организовывают подобные события в Самаре пока не так часто. К примеру, академия имиджа "Стилистика" организовывает дресскроссинги с периодичностью раз в месяц. В студии Варвары Вишни последняя открытая своп-вечеринка прошла аж в конце октября. А подчас так хочется обменять что-то прямо здесь и сейчас…
Устроить взаимовыгодный обмен можно с помощью "Исковика". При этом не нужно три часа просматривать ленту с объявлениями в поисках "того самого" или принимать множество звонков и выслушивать предложения о покупке вместо обмена. Алгоритмы сайта работают так, что взаимовыгодные объявления сами находят друг друга. "Мы провели исследования, опросили пользователей сайтов бесплатных объявлений и выяснили, что самая большая проблема — это несовпадение желаемого с тем, что людям предлагают фактически", — говорят разработчики "Исковика".
На "Исковике" можно разместить объявление-предложение — о том, что вы готовы что-то обменять, или объявление-желание — если вы хотите получить что-то конкретное в обмен. При этом, если вы хотите, например, обменять фотоаппарат на компьютерный стул, то вам не будут показывать объявления об обмене фотоаппарата на кресло или что-либо другое. Вы получите только точные совпадения.
Мы решили проверить, как это работает на личном опыте, и сами разместили пару объявлений на "Исковике". Сначала создали объявление-предложение. В категориях мы выбрали "Хобби и искусство", "Книги и журналы", "Книги". Идем далее — тип и производитель нам не важен, а вот носитель — да. Мы за бумажный вариант. Рядом с ценой ставим "галочку" напротив слов "Только обмен", впрочем в графе с ценой можно указать, во сколько конкретно вы оцениваете свой товар. Еще пара деталей, можно добавить фото книги — и объявление готово! И нам сразу же попались совпадения по категориям — здесь многие хотят обменяться книгами. Скорее всего скоро кто-нибудь напишет, впрочем, теперь мы и сами можем написать или позвонить авторам совпавших объявлений.
Для того, чтобы разместить информацию о том, что вы хотите что-то конкретное получить в обмен, нужно переключить кнопку, расположенную посередине страницы подачи объявлений на "Желание". В остальном принцип тот же. Мы решили, что нам нужен фотоаппарат, и тут же нашли желаемое. Теперь можно позвонить и договориться о сделке.
Обмениваться вещами на "Исковике" - проще простого. И вовсе не обязательно выискивать вручную и вызванивать людей, которые хотели бы с вами обменяться. Достаточно разместить объявление на сайте, и вы увидите взаимовыгодное желание или предложение. "Исковик" сразу же найдет то, что вы сами искали бы сутками.
Последние комментарии
Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.
к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...
"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...
Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )
зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???