Максим Власов нокаутировал Вакапито Мероро в первом раунде

Воспитанник самарской школы бокса Максим Власов нокаутировал Вакапито Мероро из Намибии в рамках вечера бокса в Москве.
Встреча соперников состоялась в минувший четверг, 21 декабря. Россиянин одержал победу уже в первом раунде.
Напомним, в этом бою Максим защищал титул континентального чемпиона по версии WBA в первом тяжелом весе.
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?