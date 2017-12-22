Максим Власов нокаутировал Вакапито Мероро в первом раунде

Воспитанник самарской школы бокса Максим Власов нокаутировал Вакапито Мероро из Намибии в рамках вечера бокса в Москве.

Встреча соперников состоялась в минувший четверг, 21 декабря. Россиянин одержал победу уже в первом раунде.

Напомним, в этом бою Максим защищал титул континентального чемпиона по версии WBA в первом тяжелом весе.