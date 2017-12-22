Ирина Скупова: "В приоритете - развитие независимого общественного наблюдения за выборами президента"

В команде главы региона Дмитрия Азарова появился специалист по примирению. На Ирину Скупову, экс-уполномоченного по правам человека в Самарской области, а ныне советника врио губернатора возложена задача по обеспечению бесконфликтного взаимодействия органов власти и гражданского общества. А личная беспристрастная и принципиальная позиция, которой всегда отличалась Ирина Анатольевна, и большой опыт правозащитной деятельности, безусловно, позволят выстроить эффективную работу на еще одном закрепленном за ней направлении - создании независимого наблюдения за ходом выборных кампаний.

- Вы покинули пост омбудсмена в Самарской области в 2014 году, после чего долгое время работали в Москве в аппарате уполномоченного по правам человека в РФ Эллы Памфиловой. В чем заключалась там ваша работа?

- Я была руководителем экспертно-аналитического управления, затем - управления защиты политических прав. Когда я представлялась, знакомые иногда иронизировали: ты занимаешься тем, чего нет. Конечно, они преувеличивали, но проблемы с соблюдением политических прав действительно есть. Это касается согласования публичных акций, чрезмерного использования административного ресурса на выборах, доступа оппозиционных политиков к традиционным СМИ. Приходилось напоминать чиновникам, что в положениях о любых ведомствах в первом абзаце записаны обязанности должностных лиц по обеспечению прав и свобод граждан.

- В прошлом году вы плотно занялись выборными процессами…

- Да, когда Элла Александровна стала руководителем Центризбиркома, она предложила мне работу в Российском фонде свободных выборов. Для Памфиловой очень важно, чтобы вокруг государственной структуры кипела гражданская активность, общественная жизнь. Эта площадка нужна для аккумулирования экспертных мнений, продвижения общественных запросов на развитие избирательного законодательства, поддержки общественных проектов, направленных на реализацию избирательных прав.

- 5 декабря вы были назначены советником главы региона. Вы сразу приняли приглашение Дмитрия Азарова?

- 26 сентября, когда только произошли изменения в руководстве региона, Элла Александровна спросила меня: хотела бы я работать в команде Дмитрия Азарова? Я сразу сказала: "Да". Конечно, такой ответ был опрометчивым. Ведь я говорила одному руководителю, что хочу поработать с другим. Но Памфилова прекрасно понимает всю ситуацию: и ту, которая была в Самарской области в течение последних лет, и все новые политические риски, и органику нахождения в нужное время в нужном месте. Потом мы поговорили с Дмитрием Игоревичем, наши оценки по многим вопросам совпали. Главное - он убежден, что нужно всем давать возможность высказать свою позицию и что нельзя замалчивать проблемы.

- Какие задачи ставит перед вами глава региона?

- Жесткого перечня задач, а также ограничения в работе мы не обсуждали. Сейчас в приоритете - координация и поддержка действий по развитию независимого общественного наблюдения за выборами президента Российской Федерации и на последующих выборах регионального уровня. По отдельным ситуациям - спорным, резонансным и связанным с репутационными рисками для региона - от меня потребуются оценки и предложения по разрешению проблем и урегулированию конфликтов. Вообще тема социально-политической медиации заслуживает отдельного разговора. Это касается не только частных ситуаций, нужна система досудебного урегулирования споров. В нашей области достаточно много разноплановых институтов гражданского общества и разнообразных каналов их взаимодействия с властью. Но при этом мы имеем недостаточно развитую инфраструктуру влияния на принятие управленческих решений.

- Каким образом будет организовано общественное наблюдение на выборах?

- В последние несколько лет правом выдвижения наблюдателей обладали только политические партии и кандидаты на выборные должности. Но 5 декабря 2017 года были внесены изменения в ФЗ "О выборах президента Российской Федерации", согласно которым, Общественная палата РФ и общественные палаты субъектов страны получили право назначения наблюдателей на избирательные участки. Наблюдателем может стать любой совершеннолетний гражданин, независимо от его принадлежности к партиям и членства в НКО. Заявки можно подавать по телефонам: (846) 337-25-77 и 8939-757-67-36, а также по электронной почте: opso63-on2018@yandex.ru. Для наблюдателей предусмотрены обучающие семинары-тренинги, в ходе которых им не только разъяснят избирательное законодательство, но и расскажут, как нужно действовать в случаях возможных нарушений.

При этом наблюдение должно проводиться не только на участке в день голосования, а на всех этапах избирательной кампании. Например, с 18 января 2018 года члены избирательных комиссий начнут проводить адресное информирование избирателей о предстоящих выборах - пожалуйста, можно посмотреть и проверить, не используются ли данные действия в агитационных целях.

Очень хотелось бы видеть объединенное сообщество гражданского наблюдения (штаб или центр) из тех людей, которые отличаются независимой и принципиальной позицией по отношению к выборному процессу и которым невозможно продиктовать навязанное мнение. Важно, чтобы они имели возможность проверить сведения о нарушениях и публично озвучить оценки происходящего. Надеюсь, подобные форматы общественного контроля и межсекторной коммуникации получат продолжение и после выборов в различных сферах.