Продукция предприятия Электрощит Самара задает тенденции развития электротехнического рынка России

Для завода Электрощит Самара 2017 год стал пятым по счету с момента вхождения предприятия в состав международной корпорации Schneider Electric. Первый юбилей совместной работы будет отмечаться в марте 2018 года. За это время компания прошла несколько важных этапов: в соответствии с расставленными приоритетами на предприятии начались и продолжаются планомерные перемены. О том, что уже сделано, о перспективных проектах предприятия и стратегии его развития в интервью "ВН" рассказал президент компании ЗАО "ГК "Электрощит" - ТМ Самара" Эрик Бриссе.

- Каким был 2017 год для предприятия Электрощит Самара?

- По своим результатам этот год был однозначно более удачным, чем предыдущий. Он стал годом преодоления кризисных явлений как в экономике страны, так и их последствий на предприятиях, в том числе и Электрощит Самара. В 2015–2016 годах многие наши крупные заказчики вынуждены были заморозить или существенно сократить инвестиционные проекты. Однако в 2017 году, особенно во втором его полугодии, мы ощутили заметный подъем, связанный с возросшей активностью клиентов в части реализации инвестпроектов с использованием электротехнического оборудования. Наши клиенты вернулись к нам с крупными заказами. В первую очередь, это компании нефтегазовой отрасли — "Роснефть", "Газпром" и другие. При этом заказы носят не разовый характер — они нацелены на системное взаимодействие.

- Компания Schneider Electric является полным собственником Электрощит Самара. Касается ли это непроизводственных активов?

- В 2016 году компания Schneider Electric вложила огромные средства и выкупила все активы предприятия, которые не вошли в состав первой сделки по покупке предприятия в 2013 году. Таким образом, 2017 год стал первым годом, который Электрощит Самара отработал в условиях полной консолидации всех производственных и инфраструктурных активов. Это, с одной стороны, принесло компании большие затраты, но с другой позволило значительно повысить качество управления активами, обрести полную независимость и получить гарантию уверенности в будущем. Конечно, многомиллиардные вложения сказались на финансовом результате компании в 2016 году, что стало предметом особого внимания и обсуждения в регионе, но для компании — это не повод для беспокойства, а скорее гарантия уверенности в будущем.

- Эти инвестиции были причиной уменьшения прибыли в 2016 году?

- Что касается недостаточно высоких показателей 2016 года, одной из причин задекларированного уменьшения прибыли было применение старой методики финансовой отчетности. Ранее учет шел обобщенно по всем заказам, в отчетности отражались средние показатели безотносительно к статусу завершения проекта. Так, в 2016 году мы выявили существенный объем затрат, относящихся к предыдущим отчетным периодам, в том числе и до вхождения Электрощит Самара в состав Schneider Electric. После приведения в порядок отчетных документов затраты легли в отчетность 2016 года. Сейчас мы производим учет отдельно по каждому заказу, затраты и выручку относим к периодам, в которые они получили документационное подтверждение в соответствии с договорами. Изменения в системе учета призваны повысить ее качество — этого не хватало предприятию. Многие проблемы, которые мы решаем, берут свое начало в периоде до интеграции завода в состав Schneider Electric.

- Какие финансовые результаты ожидаются по итогам 2017 года?

- Год еще не подошел к концу, итоги будут подведены позже, но уже сейчас можно сказать, что мы заканчиваем его с хорошими показателями. Прогноз по объему заказов на 17% больше в сравнении с прошлым годом. Рост ожидается по всем основным направлениям коммерческой деятельности. Это достойная цифра, но мы будем стремиться к еще большему росту. Сейчас для нас гораздо важнее качество трансформационных процессов на предприятии, и сегодня мы довольны результатами. Этим процессам были посвящены все предыдущие годы, они должны стать основой роста показателей бизнеса в 2018 году и лечь в основу устойчивого роста в долгосрочной перспективе.

- Чем за год обогатился продуктовый портфель предприятия?

- Мы вывели на рынок целый ряд новинок, которые по сути задают тенденции развития электротехнического рынка России. Это, в первую очередь, ячейки нового поколения, оснащенные цифровыми технологиями, что само по себе — большой шаг вперед на рынке электротехники. О концепции цифровой подстанции производители говорят уже не первый год, но пока в стране нет единого понимания формата этого оборудования, так как каждый из клиентов вкладывает в управление ячейкой на основе цифровых технологий различные потребности. Не без гордости могу сказать, что Электрощит Самара — одно из очень немногих предприятий, обладающих компетенциями в создании цифровых подстанций и уже начало реализовывать эту идею, закладывая необходимые параметры в свое оборудование. В первую очередь это подстанции на напряжение 110 кВ и выше. Цифровизация оборудования — это большие затраты на разработку и испытания. Поэтому мы начали с наиболее востребованного оборудования, но в недалеком будущем и наши подстанции более низкого класса напряжения также будут переведены "на цифру". Всего в 2017 году мы вывели на рынок 11 крупных принципиально новых продуктов, которые повлияют на развитие рынка электротехники. При этом мы продолжаем работы и над модернизацией наших традиционных продуктов — сейчас в разработке более 20 проектов. В целом Электрощит Самара позиционирует себя не как производитель отдельных продуктов, а как поставщик комплексных решений, в которые включено полное сервисное обеспечение.

- Можно ли считать, что завод в полной мере интегрировался в структуру глобальной компании?

- Интеграция состоялась, причем по множеству показателей, которые сегодня находятся на уровне, а в некоторых случаях даже выше принятых в Schneider Electric. Один из них — система управления производством с учетом международных стандартов бережливого производства: порядок в цехах, оптимальная организация производственного процесса с минимумом потерь по времени и материалам, использование международных инструментов и техник управления производством. Нам потребовалось несколько лет, чтобы настроить все это на производственной площадке, и результаты радуют не только нас, но и наших клиентов, которые регулярно наносят визиты и отмечают положительные изменения. Сегодня клиент желает не просто получить качественный продукт, но и быть уверенным в том, что он производится с соблюдением всех норм и стандартов, а также по сертифицированным технологиям. Электрощит Самара остается одним из самых крупных предприятий Самарской области. На данный момент численность сотрудников предприятия более 5000 человек. Признаком завершившейся интеграции также можно считать повышение уровня охраны труда и безопасности, снижение травматизма в десятки раз по сравнению с 2013 годом, улучшилась обеспеченность средствами индивидуальной защиты, повысилось качество профилактической работы, проведены работы в подразделениях по снижению производственных рисков и вредных факторов, проведены аттестации рабочих мест и многое другое. При этом Электрощит Самара сохранил независимость бренда и позиционируется на рынке как российский производитель.

- Что из задуманного удалось реализовать, а чего не удалось?

- В целом, все планы компании, так или иначе, были воплощены. Электрощит Самара получил новую стратегию развития с четко обозначенными целями. Сегодня это полностью обновленный завод, совершенно отличающийся от того, каким он был до интеграции. Столько средств, сколько вложено в завод за время его интеграции в состав компании Schneider Electric, не вкладывалось очень многие годы. Мы провели масштабные восстановительные и ремонтные работы, привели в порядок проектные документы. Нам удалось сохранить целостность технологического процесса Электрощит Самара и усовершенствовать его методологически. Мы преуспели в том, чтобы вывести на новый уровень процесс инжиниринга в компании. Созданный нами инжиниринговый центр оправдал надежды. С 2018 года он будет располагаться на одной площадке с производственными подразделениями.

- Каковы аспекты вашего взаимодействия с областным правительством?

- Электрощит Самара традиционно имеет хорошие отношения с властями региона. Мы чувствуем поддержку нас как инвесторов и надеемся на конструктивное сотрудничество. В ходе встречи с главой региона Дмитрием Азаровым мы подтвердили нашу общую заинтересованность в развитии электротехнической отрасли региона. У меня нет сомнений в том, что сотрудничество будет крепнуть. Компания Schneider Electric верит в экономический потенциал России и Самарской области, а значит, перспективы самые позитивные.