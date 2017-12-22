Алексей Лескин: "Опыт и знания Константина Ряднова пригодятся Самаре"

По результатам двух дней работы конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы Самары отобраны три претендента. В следующий вторник, 26 декабря, городская дума выберет одного из них на должность градоначальника. В тройку финалистов вошел депутат Самарской губернской думы от КПРФ Константин Ряднов.

Алексей Лескин, руководитель фракции КПРФ в губдуме, с удовлетворением отметил, что вторая попытка принесла такой результат. Впервые Константин Ряднов участвовал в конкурсе на должность главы города в 2015 году, но тогда пройти в финал ему не удалось.

Борьбу за пост главы Самары продолжат три человека Конкурсная комиссия по итогам собеседований с претендентами на пост главы Самары решила представить думе трех кандидатов: главу администрации Железнодорожного района Елену Лапушкину, экс-депутата Самарской губернской думы, гендиректора АО "ЭкоСтройРесурс" Константина Ряднова и советника директора ООО "Управляющая компания ОЭК" Антона Алимова.

"Человек он у нас грамотный, опытный, знающий. Был заместителем председателя комитета по ЖКХ в губернской думе, в экологии давно работает и с людьми умеет находить общий язык. Мы все за него, конечно, порадовались. Сегодня утром с ним встречались, поздравляли его", - рассказал Алексей Лескин.

Работать над программой помогали его коллеги по думе. Особую гордость у них вызывает пункт, предполагающий строительство в Самаре училища по подготовке специалистов для военно-космических войск. "Боевые действия в Сирии показали, что за такими войсками - будущее", - уверен Алексей Лескин.

"Когда сегодня поздравляли его, сказали, что если так случиться, что главой изберут не тебя, - не переживай: твои опыт и знания пригодятся новому главе. И вполне возможно, что какое-то направление в городской администрации ты возглавишь", - поделился предположениями руководитель фракции КПРФ.





