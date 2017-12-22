Алексей Лескин: "Опыт и знания Константина Ряднова пригодятся Самаре"

По результатам двух дней работы конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы Самары отобраны три претендента. В следующий вторник, 26 декабря, городская дума выберет одного из них на должность градоначальника. В тройку финалистов вошел депутат Самарской губернской думы от КПРФ Константин Ряднов.
Алексей Лескин, руководитель фракции КПРФ в губдуме, с удовлетворением отметил, что вторая попытка принесла такой результат. Впервые Константин Ряднов участвовал в конкурсе на должность главы города в 2015 году, но тогда пройти в финал ему не удалось.
"Человек он у нас грамотный, опытный, знающий. Был заместителем председателя комитета по ЖКХ в губернской думе, в экологии давно работает и с людьми умеет находить общий язык. Мы все за него, конечно, порадовались. Сегодня утром с ним встречались, поздравляли его", - рассказал Алексей Лескин.
Работать над программой помогали его коллеги по думе. Особую гордость у них вызывает пункт, предполагающий строительство в Самаре училища по подготовке специалистов для военно-космических войск. "Боевые действия в Сирии показали, что за такими войсками - будущее", - уверен Алексей Лескин.
"Когда сегодня поздравляли его, сказали, что если так случиться, что главой изберут не тебя, - не переживай: твои опыт и знания пригодятся новому главе. И вполне возможно, что какое-то направление в городской администрации ты возглавишь", - поделился предположениями руководитель фракции КПРФ.
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Вот этого человека можно назначить, четко знает что нужно делать, с кого спрашивать. На сколько известно он кроме огромного стажа в МВД еще и армию прошел. Думаю из всех кандидатов он для города наиболее подходящий, так как остальные это бизнесмены, рвущиеся ко власти и готовые использовать ее для собственного обогащения, или пиарщики своей персоны, которые реально вряд ли справятся с городом - миллионником!
Из 741 квартиры, которые нужно было приобрести на переселения граждан из аварийного жилья, приобрели 502 квартиры. Оставшиеся 239 квартир передадут ДУИ г.о.Самара до 8 декабря 2017 года. Вопрос: "Почему нас не переселяют в 502 квартиры, которые уже в муниципальной собственности?" Наш дом признан аварийным в 2010 году. Наш дом включен в государственную программу Самарской области"Развитие жилищного строительства в Самарской области" до 2020 года. В феврале 2015 году мы посмотрели квартиру , которую нам предложил ДУИ г.о.Самара. Квартира нам понравилась и мы дали свое согласие - написали заявление на переселение в нее. На переселение по "договору мены". ЭТО БЫЛО В 2015 ГОДУ!!! ЧЕРЕЗ ТРИ МЕСЯЦА БУДЕТ ТРИ ГОДА КАК МЫ НАПИСАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ, ЧТО МЫ СОГЛАСНЫ НА ТУ КВАРТИРУ, КОТОРУЮ НАМ ПРЕДЛОЖИЛ ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРЫ. Оказалось, что передача квартиры по "ДОГОВОРУ МЕНЫ" - это незаконная сделка, когда речь идет об аварийном жилье. НОТАРИУС отказывается регистрировать такую сделку! Передать квартиру можно только по "СОГЛАШЕНИЮ". Это ст.32 ЖК РФ. Подразумевает еще и выкуп земли под аварийным домом в муниципальную собственность. Департамент управления имуществом г.о.Самара три года судится с нотариусом. Нотариус выигрывает все суды. А люди вынужденны жить на съемном жилье. И платить за обе квартиры. Так как проживать в аварийном доме стало невозможно. В нем нет воды, газа отопления. Есть в нем мародеры, БОМЖы и риск обрушения.
Стесняюсь спросить - а до этого кто был?
Пустили бы прямой рейс Штутгард - Самара и визу бы попроще сделали, тогда люди реально могли бы контактировать. А так, одна "показуха".
Наш дом расположенный по ул.Аэродромная 59 ,1963 года постройки.Всё это время капремонта не проводилось,срок ремонта был намечен на 2017-2018г,а теперь перенесли сроки ремонта на 2029-2030г. С чем это связано непонятно.