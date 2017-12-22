АО "Россельхозбанк" выступил организатором размещения облигаций Внешэкономбанка

21 декабря успешно завершилось размещение выпуска облигаций Внешэкономбанка серии ПБО-001Р-10 в рамках программы биржевых облигаций № 4-00004-Т-001Р-02Е от 27 мая 2015 года. Объем размещенного выпуска облигаций составил 15 млрд рублей. Срок обращения облигаций — 2,5 года.
Открытие и закрытие книги заявок состоялись 14 декабря 2017 года. Первоначальный маркетинговый диапазон купона был установлен на уровне 8,20 — 8,40% годовых. Повышенный спрос со стороны инвесторов в объеме около 26 млрд рублей позволил закрыть книгу заявок по нижней границе первоначального диапазона — 8,20% годовых.
Организаторами выпуска облигаций Внешэкономбанка серии ПБО-001Р-10 выступили АО "Россельхозбанк", Банк ГПБ (АО), ПАО "Совкомбанк" и ООО "БК РЕГИОН".
Последние комментарии
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.