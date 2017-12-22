АО "Россельхозбанк" выступил организатором размещения облигаций Внешэкономбанка

21 декабря успешно завершилось размещение выпуска облигаций Внешэкономбанка серии ПБО-001Р-10 в рамках программы биржевых облигаций № 4-00004-Т-001Р-02Е от 27 мая 2015 года. Объем размещенного выпуска облигаций составил 15 млрд рублей. Срок обращения облигаций — 2,5 года.

Открытие и закрытие книги заявок состоялись 14 декабря 2017 года. Первоначальный маркетинговый диапазон купона был установлен на уровне 8,20 — 8,40% годовых. Повышенный спрос со стороны инвесторов в объеме около 26 млрд рублей позволил закрыть книгу заявок по нижней границе первоначального диапазона — 8,20% годовых. Организаторами выпуска облигаций Внешэкономбанка серии ПБО-001Р-10 выступили АО "Россельхозбанк", Банк ГПБ (АО), ПАО "Совкомбанк" и ООО "БК РЕГИОН".