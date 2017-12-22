В самарской квартире выбило окна из-за хлопка паров растворителя

В четверг, 21 декабря, около 21:15 в Самаре в одной из квартир дома на пр. Масленникова при включении водонагревательной колонки выбило окна из-за хлопка паров уайт-спирита, сообщили в Средневолжской газовой компании.

По данным оперативных служб, при инциденте пострадал 55-летний мужчина. Он получил ожоги лица и рук. Врачами "скорой" ему была оказана помощь, после чего от госпитализации он отказался.

Прибывшей аварийной бригадой СВГК колонка была отключена с видимым разрывом и установкой заглушки.

Обстоятельства ЧП выясняются.