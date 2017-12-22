В самарской квартире выбило окна из-за хлопка паров растворителя

В четверг, 21 декабря, около 21:15 в Самаре в одной из квартир дома на пр. Масленникова при включении водонагревательной колонки выбило окна из-за хлопка паров уайт-спирита, сообщили в Средневолжской газовой компании.
По данным оперативных служб, при инциденте пострадал 55-летний мужчина. Он получил ожоги лица и рук. Врачами "скорой" ему была оказана помощь, после чего от госпитализации он отказался.
Прибывшей аварийной бригадой СВГК колонка была отключена с видимым разрывом и установкой заглушки.
Обстоятельства ЧП выясняются.
Последние комментарии
"Несчастный случай"?
Какая крыша, там всё здание обрушилось (восстановлению не подлежит).
Славбогу, что ошибочно. А то, ох как страшно было, ох как страшно.
Не несколько человек тут отдыхает, а несколько сотен. И никто о надвигающейся стихии не был предупрежден туроператорами, которые несут ответственность за туристов.
Вранье то,что дети были на другом уроке. Они еще выходили из класса, как обрушилась штукатурка. Многие дети все видели!!!!!!!!!!!!