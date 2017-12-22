МегаФон отменяет внутрисетевой роуминг

МегаФон обнуляет стоимость всех входящих звонков при поездках по России с номеров региона пребывания.
Цена исходящих вызовов на номера региона пребывания не превысит 2 р. за минуту. Базовая стоимость мобильного интернета остается такой же, как и в домашнем регионе.
Новые принципы тарификации будут внедряться поэтапно, поскольку для их реализации оператору потребуется изменить около 3 тысяч тарифов по всей стране. Первые изменения будут внедрены на ряде тарифных планов без абонентской платы в январе 2018 года.
Абоненты МегаФона, пользующиеся пакетными тарифами, уже давно общаются в поездках по стране на "домашних" условиях. Абоненты, которые хотят сохранить условия своего действующего тарифа в путешествиях, до вступления в силу изменений могут пользоваться опцией "Будь как дома".
Последние комментарии
Поздравляю! Из Тольятти в Шлюзовой теперь не проехать!
Читать все это прекрасно а что это даст? А ровным счетом ничего, пробка которая была на земле будет на эстакаде ну и плюсом на том же месте на земле. Почему? Да потому что причина создания пробки не устраняется, т.е. сужение дороги перед постом ДПС и дальше через метров 100-200 сужение дороги над шлюзами. И если на посте ДПС можно расширить то над шлюзами этого сделать невозможно т.к. ширина проезжей части ограничивается с одной стороны зданием управления шлюзовыми камерами, а с другой железной дорогой. Плюс к этому выезд из города на М5 будет однорядный. И вот представьте что там будет (особенно в выходной). Вопрос: почему эстакаду не продлили за шлюзы? Тогда эти вопросы отпали бы.
Так там .Между путей трамвая. Плитка уже по плыла.У нас на ЛЕСНОЙ остановке.
А дальше больницы не только дорога, но и жизнь похоже заканчивается? 4 полосы в одну до Стара Загора будут сливаться. В районе рынка на Ташкентской /К.Маркса и так движение никакое, так туда с Московского предлагается увеличить транспортный поток. Зашибись модернизация.
вы че люди в каком месте выполнено на 70% там половина ташкенской можно сказать не существует ,вообще половина города без дороги чему вы или кому верите