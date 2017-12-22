АО "Россельхозбанк" выступил организатором размещения выпуска облигаций ПАО "Газпром нефть"

21 декабря успешно завершилось размещение выпуска облигаций ПАО "Газпром нефть" серии 001Р-04R в рамках программы биржевых облигаций № 4-00146-А-001Р-02Е от 31.03.2015. Объем размещенного выпуска составил 10 млрд рублей. Срок обращения — 7 лет.
Книга заявок была открыта 12.12.2017 в 11.00 МСК и закрыта в тот же день в 15.00 МСК. В результате повышенного спроса на облигации со стороны инвесторов первоначальный маркетинговый диапазон ставки купона 7,80 — 7,90% годовых снижался несколько раз до уровня 7,70 — 7,75% годовых. На участие в первичном размещении облигаций было подано 29 заявок от всех основных категорий инвесторов, включая банки, управляющие, инвестиционные, брокерские и страховые компании. Совокупный спрос на облигации превысил номинальный объем выпуска более чем в 2,8 раза.
Финальная ставка купона составила 7,70% годовых и является самой низкой ставкой среди рыночных размещений выпусков корпоративных облигаций, номинированных в российских рублях, со сроком обращения или сроком до ближайшей оферты от 7 лет за всю историю российского рынка облигаций.
Организаторами выпуска облигаций ПАО "Газпром нефть" серии 001Р-04R выступили АО "Россельхозбанк", Банк ГПБ (АО) и Sberbank CIB.
Последние комментарии
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.