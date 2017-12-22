В Самаре судят любителя красть шампанское из магазинов

В Советском райсуде Самары находится на рассмотрении уголовное дело 28-летнего местного жителя Евгения Кочеткова, обвиняемого в разбойном нападении.

По версии правоохранителей, 5 октября около 20:00 пьяный Кочетков пришел в магазин "Пятерочка+" на ул. Мориса Тореза, 105а, набрал в корзину продукты, зашел в отдел бытовой химии и часть товара переложил в рюкзак, а корзину с остальным оставил. На выходе из торгового зала его заметила сотрудница магазина, она попыталась остановить мужчину, чтобы проверить. Кочетков оттолкнул ее и выбежал на улицу. За ним бросились уже две работницы торговой точки. Когда они настигли самарца, он уже держал в руках бутылку шампанского Asti и пытался ее откупорить.

Во время потасовки женщины отобрали у него все похищенное, в том числе и шампанское, но мужчина достал из кармана канцелярский нож и, угрожая им, потребовал вернуть напиток и рюкзак. Женщины побежали в магазин, Кочетков с угрозами последовал за ними.

Из-за неосторожных действий самарец сломал нож, и женщины его задержали. Приехавшие на вызов полицейские обнаружили в его рюкзаке колбасу, грудинку, две бутылки водки "Родник", водку "Перепелка", водку "Цельсий", всего товаров более чем на тысячу рублей.

Как рассказали в следственном отделе Советского райотдела полиции, где велось предварительное следствие, Кочетков уже неоднократно привлекался к ответственности за имущественные преступления, в том числе за угон. А в ноябре он получил год и пять месяцев колонии строгого режима за то, что украл из магазина коньяк, виски и кофе, газированный винный напиток "Пьяцца д оро" и шампанское "Абрау Дюрсо".