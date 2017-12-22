Главу Самары определят 26 декабря

Нового главу Самары депутаты городской думы выберут на заседании во вторник, 26 декабря, сообщает твиттер городского парламента.

Напомним, место главы Самары стало вакантным в конце октября текущего года после ухода Олега Фурсова. В настоящее время обязанности мэра исполняет Владимир Василенко.

Для выбора нового главы Самары был объявлен конкурс, заявки на участие в котором подали 46 человек. 20 и 21 декабря комиссия провела собеседования со всеми претендентами, по итогам которых выбрала троих.

На голосование выдвинуты глава администрации Железнодорожного района Самары Елена Лапушкина, экс-депутат губернской думы от КПРФ, гендиректор АО "ЭкоСтройРесурс" Константин Ряднов и советник директора ООО "Управляющая компания ОЭК" Антон Алимов.

Теперь из этих кандидатов депутаты городской думы Самары прямым голосованием изберут нового главу города.