В районе с. Курумоч в ДТП с Mercedes и Chevrolet Niva пострадали мужчина и 10-месячный ребенок

В пятницу, 22 декабря, на трассе М-5 между Самарой и Тольятти произошло ДТП, в котором пострадал 10-месячный ребенок, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, около 5:30 на 1017 км трассы водитель легковушки Mercedes Benz, ехавший в направлении Тольятти, догнал попутный внедорожник Chevrolet Niva и столкнулся с ним.

В результате с подозрением на травму спины госпитализировали 41-летнего пассажира Chevrolet Niva. Потом в больницу обратились родственники 10-месячного ребенка, который находился в иномарке и получил повреждение в области лица. После оказания медицинской помощи врачи разрешили забрать малыша домой.