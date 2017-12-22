Рядом с Кинелем в мусорном баке нашли собаку-поводыря

В пос. Студенцы рядом с Кинелем 16 декабря местная жительница пошла выбрасывать мусор. Из контейнера она услышала писк. Когда удалось разгрести груду мусора, на дне контейнера нашли собаку.

"Она была очень истощена: кожа да кости, задние лапы не двигались. Думали, дворняга обычная, а как приехали в клинику, оказалось, что это восточноевропейская овчарка, причем чипированная собака-поводырь, - рассказала Елена Намазбаева, которая сейчас ухаживает за животным. - Я сразу связалась с Обществом слепых: мало ли что случилось с ее хозяином! К его дому направили наряд полиции. Но им никто не открыл, хотя в доме горел свет".

Позже, по словам Елены, Обществу слепых все же удалось связаться с 64-летним мужчиной, который получил собаку-поводыря еще в 2008 г., но им он заявил, что собака сбежала сама.

"Это невозможно, - говорит Елена Намазбаева. - Согласно заключению врача, примерно за две недели до того, как собаку нашли, ей нанесли точечный удар в основание черепа, от чего образовалась гематома, кровь из нее попала на нервные окончания, началось воспаление, и собака оказалась частично парализована. Сбежать в таком состоянии она никак не могла".

Сейчас собаке, которой после спасения дали новую кличку - Дейзи, дважды в день делают капельницы, ставят уколы и кормят. Несмотря на возраст (собаке около 11 лет, то есть, по собачьим меркам, она уже пенсионерка), чувствует она себя уже лучше: шевелит головой, двигает хвостом, дрыгает лапами, даже несколько раз пыталась вставать. По прогнозам врачей, примерно через месяц овчарка сможет ходить.

25 декабря Елена намерена идти в полицию и писать заявление с просьбой возбудить уголовное дело о жестоком обращении с животными. Далее уже правоохранители должны будут разбираться, почему собака, за которую незрячий хозяин получал пособие на питание и ветобслуживание, чуть не погибла, а он никому не сообщил о ее исчезновении.