В Самару прибыли высококвалифицированные угонщики автомобилей премиум-класса

В соцсети "просочилась" оперативная информация о том, что 15 декабря в Самару прибыли четыре человека для угона автомобилей премиум-класса. Откуда произошла утечка, сейчас выясняют полицейские. Официально правдивость данных в областное ГУ МВД не подтверждает, но и не опровергает.

Таким образом, владельцам внедорожников Toyota и Lexus следует быть настороже: согласно ориентировке, прибывшие в город кавказцы имеют на вооружении переносное устройство, которое копирует сигнал, который подает со своего брелока машине хозяин, и потом позволяет без проблем вскрыть и угнать иномарку.

К слову, подобное устройство стоит дорого, но его вполне реально приобрести через Интернет, а места оно занимает совсем немного.

По имеющимся данным, предполагаемые преступники вооружены, опасны и могут оказать сопротивление при попытке задержания.