В Самару прибыли высококвалифицированные угонщики автомобилей премиум-класса

В соцсети "просочилась" оперативная информация о том, что 15 декабря в Самару прибыли четыре человека для угона автомобилей премиум-класса. Откуда произошла утечка, сейчас выясняют полицейские. Официально правдивость данных в областное ГУ МВД не подтверждает, но и не опровергает.
Таким образом, владельцам внедорожников Toyota и Lexus следует быть настороже: согласно ориентировке, прибывшие в город кавказцы имеют на вооружении переносное устройство, которое копирует сигнал, который подает со своего брелока машине хозяин, и потом позволяет без проблем вскрыть и угнать иномарку.
К слову, подобное устройство стоит дорого, но его вполне реально приобрести через Интернет, а места оно занимает совсем немного.
По имеющимся данным, предполагаемые преступники вооружены, опасны и могут оказать сопротивление при попытке задержания.
Последние комментарии
Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.
Будьте любезны удалите свой комментарий,если вы не против!
В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???
это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)
Зам атамана-член ОПГ ?