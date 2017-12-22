"Зеленая" модернизация продолжится и после Года экологии

Итоги Года экологии подводить еще рано: слишком много событий, посвященных решению проблем охраны природы, прошло.

Самарская область - один из наиболее промышленно развитых регионов страны, и вопросам охраны окружающей среды здесь традиционно придается первостепенное значение. В план мероприятий Года экологии вошли 56 ключевых событий и проектов, направленных на развитие инфраструктуры утилизации, обезвреживание и безопасное размещение отходов, строительство объектов, обеспечивающих защиту территории от негативного воздействия вод, охрану лесных ресурсов и лесовосстановление, создание оптимальных условий для сохранения и увеличения численности объектов животного мира, воспитание экологической культуры. Все они рассчитаны не на один год.

Меры, принимаемые для снижения экологических рисков, варьируются в зависимости от размера компании. Например, корпорации "Газпром", "Сибур", АвтоВАЗ и другие имеют собственные экологические программы и целевые показатели по снижению выбросов, отходов, увеличению доли использования вторсырья. Нефтепроводчики просчитывают возможное воздействие производственных объектов на флору и фауну еще на этапе проектирования, заботятся о сохранении редких растений и животных, чистоте воды, почвы и воздуха.

Самарская экспозиция на выставке "ЭКОТЕХ"-2017 в Москве была посвящена несколькими направлениями деятельности в области охраны окружающей среды. Промышленная экология была представлена предприятиями химической и нефтехимической промышленности ПАО "КуйбышевАзот" и ООО "СИБУР Тольятти". Один из главных элементов стратегии их развития - защита окружающей среды, уменьшение техногенной нагрузки и снижение потребления ресурсов. Для этого внедряются малоотходные и ресурсосберегающие технологии, совершенствуется оборудование, и реконструируются действующие производства.

Совершенствование системы обращения с отходами представила группа компаний "ЭкоВоз", ведущая региональная компания по сбору, транспортировке и переработке коммунальных отходов. Предприятие имеет мусороперерабатывающий комплекс, активно внедряет раздельный сбор коммунальных отходов, реализует множество просветительских мероприятий. ООО "ЭКОЛАЙН", которое занимается проектированием, производством и поставкой оборудования для очистки промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод, в том числе производит мобильные системы безбетонного аккумулирования и очистки сточных вод, продемонстрировало наработки в вопросах защиты водных ресурсов.

Научные разработки и новые технологии в сфере охраны окружающей среды представлял СамГТУ, крупнейший научно-образовательный центр региона, где ведется подготовка специалистов для промышленной экологии. Об экологическом воспитании рассказал на выставке этнокультурный комплекс "Парк дружбы народов Самарской области". В рамках проекта "Экология города" на основе народных традиций осуществляется экологическое воспитание молодого поколения, направленное на сохранение природных ресурсов.

"Безусловно, на ограниченной площади выставочного стенда невозможно отобразить всю природоохранную деятельность на территории края, - отметил на открытии выставки-форума врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов. - Самое важное для нас сегодня - практически у всех промышленных предприятий региона, особенно крупных, уже сложилось четкая стратегия реализации экологической политики с использованием самых современных подходов и технологий. Все понимают, что хорошая экология - одно из основных условий высокого качества жизни, здоровья людей, долголетия и экономической эффективности".

Одним из примеров комплексной работы в области экологически устойчивого развития служит завод "Балтика-Самара" - филиал крупнейшей российской компании ООО "Пивоваренная компания "Балтика", который активно участвует во всех природоохранных акциях региона. Экологическая политика "Балтики" предусматривает работу в самых разных направлениях: от использования современных очистных сооружений и альтернативных источников энергии до вторичного использования отходов производства. Главный из них - пивную дробину - компания использует на 97%. После соответствующей обработки она идет на нужды животноводства в качестве корма.

Не менее впечатляющими выглядят результаты по оптимизации работы с отходами упаковки. Согласно исследованиям Carlsberg Group, на долю первичной и вторичной упаковки продукции приходится 45% выбросов углекислого газа Группы. Поэтому организация и внедрение раздельного сбора мусора не просто подарит упаковке вторую жизнь и уменьшит объем мусора на свалках, но и существенно снизит воздействие углеродного следа на окружающую среду.

НОЛЬ углеродного следа - одна из долгосрочных стратегических целей, к которой стремится компания в рамках собственной программы устойчивого развития "4 НОЛЯ". Ее дополняют не менее амбициозные цели: НОЛЬ потери воды, НОЛЬ безответственного потребления и НОЛЬ несчастных случаев.

По каждому из направлений реализуются свои проекты. Так, например, на заводе "Балтика-Самара" используется уникальная для России система доочистки стоков. Очищенная вода может повторно использоваться для технических нужд. А биогаз - побочный продукт работы биологических очистных сооружений - стал альтернативным источником энергии для котельных.

Опыт "Балтики" позволяет всем предприятиям "подтянуться" к высоким экостандартам, задаваемым лидерами экономики региона.

12 декабря в рамках итогового события Года экологии в России - Международной выставки-форума "ЭКОТЕХ-2017" - Министерство природных ресурсов и экологии РФ и компания "Балтика" подписали протокол о сотрудничестве в рамках проекта "Разделяй правильно".

Цель проекта - создать объединение общественных организаций, бизнеса, государственных органов, органов муниципального управления для того, чтобы разрабатывать и внедрять эффективные практики раздельного сбора, просвещать население и популяризировать правильную утилизацию отходов.

Уделяя особое внимание рациональному обращению с отходами, "Балтика" стала одной из первых компаний, кто присоединился к новому проекту Минприроды.

Коллектив филиала "Балтика-Самара" уже был отмечен благодарственным письмом Общественной палаты РФ за развитие волонтерских программ в области экологии, так что в новый 2018-й, объявленный в России Годом добровольца, он вошел с неплохим заделом.