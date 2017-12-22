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Губернатор Власть и политика

Екатерина Кузьмичева: "Елена Лапушкина хорошо чувствует, что нужно людям"

САМАРА. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По результатам двух дней работы конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы Самары отобраны три претендента. В их числе - член партии "Единая Россия", глава Железнодорожного района Самары Елена Лапушкина. На следующей неделе, 26 декабря, городская дума определит, кто из претендентов займет должность градоначальника.

Секретарь Самарского реготделения "Единой России" Екатерина Кузьмичева отметила, что большое количество участников конкурса (заявки подали 46 претендентов) подтверждает важность данного события для Самары.

Борьбу за пост главы Самары продолжат три человека Борьбу за пост главы Самары продолжат три человека
Конкурсная комиссия по итогам собеседований с претендентами на пост главы Самары решила представить думе трех кандидатов: главу администрации Железнодорожного района Елену Лапушкину, экс-депутата Самарской губернской думы, гендиректора АО "ЭкоСтройРесурс" Константина Ряднова и советника директора ООО "Управляющая компания ОЭК" Антона Алимова.

"Комиссия отработала достойно. Она внимательно выслушала претендентов на пост главы Самары. Комиссия отобрала трех претендентов, которых рассмотрит городская дума. Я не сомневаюсь, что депутаты примут осознанное решение", - заявила руководитель регионального отделения партии.

Оценивая кандидата от "Единой России" Елену Лапушкину, Екатерина Кузьмичева обратила внимание на ее профессиональные качества.

"Она - высокопрофессиональный управленец, в районной администрации прошла все ступени - от специалиста до главы района, хорошо знает городское хозяйство, - сообщила секретарь реготделения. - Глубокая порядочность - одно из главных ее качеств, которое позволит выстроить взаимоотношения с городским сообществом, вышестоящими органами власти, бизнесом. Уверены, что при принятии решений она будет опираться на их мнения и предложения. Отмечу, что она очень хорошо чувствует, что нужно людям".

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