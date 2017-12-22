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Екатерина Кузьмичева: "В Самарской области успешно реализуется партийный проект "Театры - детям"

МОСКВА. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 22 декабря, в Москве начал работу XVII съезд партии "Единая Россия". В нем принимает участие делегация из Самарской области, в которую вошли 32 человека.

В первый день работы съезда прошли семь дискуссионных площадок: "Качество государства", "Экономика роста и благосостояния", "Социальная политика", "Умная сила и культурное лидерство", "Здоровье будущее", "Быть хозяином в собственном доме", "Аграрная сверхдержава".

Секретарь Самарского отделения партии "Единая Россия" Екатерина Кузьмичева приняла участие в работе площадки "Умная сила и культурное лидерство", где главным экспертом выступила министр образования и науки РФ Ольга Васильева.

Екатерина Кузьмичева рассказала, что в ходе обсуждения министр образования затронула тему повышенной нагрузки на педагогов общеобразовательных учреждений.

Педагоги на своих рабочих местах не должны быть перегружены лишней бумажной волокитой. У каждого учителя должны быть план работы, журнал и программа обучения, - процитировала министра Екатерина Кузьмичева. - В Самарской области надо будет также посмотреть, перегружены ли наши педагоги, и как можно исправить ситуацию", - сказала Екатерина Кузьмичева.

Также в ходе работы тематической площадки участники обсудили реализацию партийного проекта "Театры - детям". В этом году Самарский регион получил из федерального бюджета 15,4 млн руб. и 1,7 млн руб. из областной казны на укрепление материально-технической базы детских театров.

В итоге чуть больше 17 млн руб. распределено между семью театрами региона. Это "СамАрт", Самарский театр кукол, музыкальный театр "Задумка", "Лукоморье", театр "Время тайм" из Новокуйбышевска, "Пилигрим" и "Дилижанс" из Тольятти.

"Партийный проект "Театры - детям" очень активно реализуется на территории Самарской области. В этом году мы получили федеральное финансирование. Это говорит о том, что у нас есть возможность развивать инфраструктуру детских театров, обогащать их материально-техническую базу и, конечно, ставить новые спектакли", - прокомментировала Екатерина Кузьмичева.

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