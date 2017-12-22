В Жигулевске под колесами Mercedes погиб пешеход

В Жигулевске 21 декабря в ДТП погиб пешеход, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 17:20 32-летний водитель Mercedes-Benz на 963 км трассы М-5 сбил 46-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть в не предназначенном для этого месте.

Пострадавшего с многочисленными травмами доставили в больницу, но впоследствии он скончался.