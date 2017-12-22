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ДТП Происшествия

В Жигулевске под колесами Mercedes погиб пешеход

ЖИГУЛЕВСК. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Жигулевске 21 декабря в ДТП погиб пешеход, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 17:20 32-летний водитель Mercedes-Benz на 963 км трассы М-5 сбил 46-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть в не предназначенном для этого месте.

Пострадавшего с многочисленными травмами доставили в больницу, но впоследствии он скончался.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Вдовина 04 декабря 2017 07:17 Молодая автомобилистка сбила 79-летнюю женщину на ул. Стара-Загора

Таких водительниц-горе сразу надо кастрировать от прав управления транспортом. Выставить на площади на общий позор.Пока народ это не сделает - так и будут такие 19 летние чьи-то там детишки или сожительницы ездить задом наперёд и не замечать людей. Это надо было очень умудруться на внутриквартальном, да задним ходом, да ещё и сбить старушку. Это надо голову не иметь вообще. Я бы подумала на месте взрослых людей, которые доверили руль этому созданию без головы... очень бы крепко подумала... видимо одной жертвой старушки дело не закончится... машину угробит и себя...

Альфред Хичкок 29 октября 2017 14:48 На Волжском проспекте иномарка вылетела на крыльцо ресторана

какое же это крыльцо. крыльцо у него за кормой осталось. это чудо по касательной перелетело через крыльцо перед этим разворотив боковое кирпичное ограждение этого крыльца толщиной в полтора кирпича и далее продолжило трек уже по пешеходной дорожке с креном в 45градусов и двигаясь левой стороной по ограждению этой самой дорожки... слава Богу не было людей ни на крыльце не на дорожке

Дмитрий Павлов 28 октября 2017 05:03 На дороге Клявлино — Шентала столкнулись "девятка" и Lada Kalina

Как тут то умудрились столкнуться? Эта дорога всегда пустая. Хотя деревенские гоняют по встречке постоянно.

Александр Каньшин 05 октября 2017 06:28 Под Новокуйбышевском под колесами иномарки погиб пешеход

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