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Андрей Исаев: "Я уверен, выборы президента в 2018 году станут образцом открытости для всего мира"

МОСКВА. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 22 декабря, в Москве начал работу XVII съезд партии "Единая Россия". В нем участвует делегация Самарской области, в которую вошли 32 человека.

Фото: er.ru

В первый день работы съезда прошли семь дискуссионных площадок: "Качество государства", "Экономика роста и благосостояния", "Социальная политика", "Умная сила и культурное лидерство", "Здоровье будущее", "Быть хозяином в собственном доме", "Аграрная сверхдержава". В работе площадки "Качество государства" принял участие руководитель фракции "Единой России" совета депутатов Кировского района Александр Лашкин.

Одной из главных тем стало обсуждение привлечения общественности к решению важнейших государственных вопросов.

Член президиума генерального совета партии, первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной думе РФ Андрей Исаев отметил, что в последнее время во многих странах мира отношение народа к депутатам изменилось.

"Депутаты стали восприниматься людьми как чиновники. Этот фактор необходимо преодолеть, чтобы сохранить сущность демократии", - отметил эксперт.

Андрей Исаев напомнил: "Единая Россия" на протяжении многих мер разрабатывает меры по привлечению простых людей к участию в политической жизни страны.

В частности, "Единая Россия" - единственная партия, которая на выборах использует процедуру праймериз, формируя список кандидатов с учетом мнения общественности.

Также он отметил, что сегодня в стране активно формируется практика проведения в муниципалитетах референдумов. В частности, Андрей Исаев отметил, что депутатами "Единой России" подготовлен законопроект о проведении референдумов в области здравоохранения.

"Все мы слышали о недовольстве населения оптимизацией сферы здравоохранения. Были случаи, когда в рамках оптимизации закрывались медицинские учреждения, где нельзя этого было делать. Сегодня фракцией "Единой России" подготовлен законопроект, в котором прописано, что решение о ликвидации медучреждения может быть принято только по результатам общественного мнения", - пояснил Андрей Исаев.

Также в своем выступлении Андрей Исаев напомнил, что впереди страну ждет важнейшее политическое событие - президентские выборы.

"Нами приняты очень важные поправки в законодательство, которые позволяют общественным палатам регионов направлять своих наблюдателей на все избирательные участки. Общественные наблюдатели получат полное право присутствовать при голосовании и подведении итогов. Также разрешается вести аудио- и видеофиксацию при непосредственном подсчете голосов. Я уверен, что в результате принятых мер выборы президента 18 марта 2018 года станут образцом открытости для всего мира", - заключил Андрей Исаев.

Напомним, в Самаре 15 декабря состоялось подписание соглашения между Общественной палатой Самарской области и избирательной комиссией Самарской области. В рамках этого соглашения совместными усилиями Палаты и областного избиркома в регионе подготовят более двух тысяч наблюдателей на предстоящих выборах.

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