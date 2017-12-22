В Самаре откроют 119 катков

В этом сезоне в Самаре оборудуют 119 ледовых площадок общей площадью почти 17 тыс. кв. м для массового катания, больше половины катков уже залито.

Работы по заливке организованы и продолжаются на всех оставшихся площадках: уже проведена черновая заливка, в ближайшие дни катки будут доступны для катания. 64 катка расположены во дворах, 35 - на территориях образовательных учреждений, 11 - на других муниципальных объектах, девять катков являются ведомственными, частными и других форм собственности. Катки во дворах и на территориях образовательных учреждений доступны для всех желающих.

Лидирует по количеству ледовых площадок Промышленный район - 25, затем идут Кировский - 20, Октябрьский - 16, Советский - 16, Красноглинский - 14, Железнодорожный - 11, Куйбышевский - девять, Ленинский - семь, Самарский - один.

Самые большие катки для бесплатного катания оборудованы на площади им. Куйбышева (площадь 5,3 тыс. кв. м), на II очереди набережной реки Волги между бассейном ЦСКА-Самара и Маяковским спуском (3,5 тыс. кв. м), на стадионе "Чайка" (1,8 тыс. кв. м), общая площадь ледовых площадок в городских парках "Дружба", "Победы", им. Гагарина составляет 7,5 тыс. кв. метров.

Прокат коньков организован на площади им. Куйбышева, а также в парках "Дружба", Победы, им. Гагарина (от 100 до 200 руб., для пенсионеров бесплатно при предъявлении удостоверения).

Платное массовое катание организовано на стадионе "Торпедо-4" (вход 150-200 руб., прокат - 200 рублей).



