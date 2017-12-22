В Самаре откроют 119 катков

В этом сезоне в Самаре оборудуют 119 ледовых площадок общей площадью почти 17 тыс. кв. м для массового катания, больше половины катков уже залито.
Работы по заливке организованы и продолжаются на всех оставшихся площадках: уже проведена черновая заливка, в ближайшие дни катки будут доступны для катания. 64 катка расположены во дворах, 35 - на территориях образовательных учреждений, 11 - на других муниципальных объектах, девять катков являются ведомственными, частными и других форм собственности. Катки во дворах и на территориях образовательных учреждений доступны для всех желающих.
Лидирует по количеству ледовых площадок Промышленный район - 25, затем идут Кировский - 20, Октябрьский - 16, Советский - 16, Красноглинский - 14, Железнодорожный - 11, Куйбышевский - девять, Ленинский - семь, Самарский - один.
Самые большие катки для бесплатного катания оборудованы на площади им. Куйбышева (площадь 5,3 тыс. кв. м), на II очереди набережной реки Волги между бассейном ЦСКА-Самара и Маяковским спуском (3,5 тыс. кв. м), на стадионе "Чайка" (1,8 тыс. кв. м), общая площадь ледовых площадок в городских парках "Дружба", "Победы", им. Гагарина составляет 7,5 тыс. кв. метров.
Прокат коньков организован на площади им. Куйбышева, а также в парках "Дружба", Победы, им. Гагарина (от 100 до 200 руб., для пенсионеров бесплатно при предъявлении удостоверения).
Платное массовое катание организовано на стадионе "Торпедо-4" (вход 150-200 руб., прокат - 200 рублей).
Последние комментарии
где её вернули?как не было воды так и нет
Добрый день всем! Конечно зима началась неожиданно, но проблема есть и ее надо решать. Утром, созвонившись с Администрацией Красноглинского района по уборке снега во дворах п.Мехзавод, я не услышала внятного ответа. Трактор проехал, кое-как собрал поверхностно снег, отчитался о проделанной работе, но проехать так и невозможно. УК предлагает следующее: территорию, где припаркован автомобиль - чистит владелец автомобиля. У кого нет желания работать лопатой, автомобиль по согласованию с ГИБДД будет эвакуирован. Также вывешивается заблаговременно объявление о предстоящей чистке снега (с указанием точного времени) и владельцы т/с обязаны его убрать, если не убрали, то это сделает эвакуатор. Я считаю это правильно и такой алгоритм должен быть в городе повсеместно.
а ничо что половина сайтов не работает с онлайн оплатой? ни капремонт через DOM.GOSUSLUGI.RU ни РКС - я вчера заплатить не смог .. но хотел это сделать.. а за содержание жилья и отопление при долге в 10к и оплате через гос сайт у меня не уменьшилось тело долга ВООБЩЕ... что платишь что не платишь - системы не сопряжены никак походу Я НЕ БУДУ ХОДИТЬ НА ПОЧТУ или куда либо ещё Вы или делаете онлайн платежи или идёте лесом
Самара бьет рекорды всей России.УК чувствуют себя вольготно за свою безнаказоность во многом.
Да лаааадно? Быть того не может...