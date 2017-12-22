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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре откроют 119 катков

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В этом сезоне в Самаре оборудуют 119 ледовых площадок общей площадью почти 17 тыс. кв. м для массового катания, больше половины катков уже залито.

Работы по заливке организованы и продолжаются на всех оставшихся площадках: уже проведена черновая заливка, в ближайшие дни катки будут доступны для катания. 64 катка расположены во дворах, 35 - на территориях образовательных учреждений, 11 - на других муниципальных объектах, девять катков являются ведомственными, частными и других форм собственности. Катки во дворах и на территориях образовательных учреждений доступны для всех желающих.

Лидирует по количеству ледовых площадок Промышленный район - 25, затем идут Кировский - 20, Октябрьский - 16, Советский - 16, Красноглинский - 14, Железнодорожный - 11, Куйбышевский - девять, Ленинский - семь, Самарский - один.

Самые большие катки для бесплатного катания оборудованы на площади им. Куйбышева (площадь 5,3 тыс. кв. м), на II очереди набережной реки Волги между бассейном ЦСКА-Самара и Маяковским спуском (3,5 тыс. кв. м), на стадионе "Чайка" (1,8 тыс. кв. м), общая площадь ледовых площадок в городских парках "Дружба", "Победы", им. Гагарина составляет 7,5 тыс. кв. метров.

Прокат коньков организован на площади им. Куйбышева, а также в парках "Дружба", Победы, им. Гагарина (от 100 до 200 руб., для пенсионеров бесплатно при предъявлении удостоверения).

Платное массовое катание организовано на стадионе "Торпедо-4" (вход 150-200 руб., прокат - 200 рублей).

 

Гид потребителя

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Денис Тихонов 17 декабря 2017 12:52 Штатная работа самарской НФС-2 восстановлена

где её вернули?как не было воды так и нет

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Добрый день всем! Конечно зима началась неожиданно, но проблема есть и ее надо решать. Утром, созвонившись с Администрацией Красноглинского района по уборке снега во дворах п.Мехзавод, я не услышала внятного ответа. Трактор проехал, кое-как собрал поверхностно снег, отчитался о проделанной работе, но проехать так и невозможно. УК предлагает следующее: территорию, где припаркован автомобиль - чистит владелец автомобиля. У кого нет желания работать лопатой, автомобиль по согласованию с ГИБДД будет эвакуирован. Также вывешивается заблаговременно объявление о предстоящей чистке снега (с указанием точного времени) и владельцы т/с обязаны его убрать, если не убрали, то это сделает эвакуатор. Я считаю это правильно и такой алгоритм должен быть в городе повсеместно.

Дмитрий Миленин 26 ноября 2017 10:53 Долги потребителей за "коммуналку" в Самарской области исчисляются миллиардами

а ничо что половина сайтов не работает с онлайн оплатой? ни капремонт через DOM.GOSUSLUGI.RU ни РКС - я вчера заплатить не смог .. но хотел это сделать.. а за содержание жилья и отопление при долге в 10к и оплате через гос сайт у меня не уменьшилось тело долга ВООБЩЕ... что платишь что не платишь - системы не сопряжены никак походу Я НЕ БУДУ ХОДИТЬ НА ПОЧТУ или куда либо ещё Вы или делаете онлайн платежи или идёте лесом

Анна Настоящая-Арутюнова 16 ноября 2017 19:26 Прокуратура нашла больше 7 тысяч нарушений в сфере ЖКХ региона

Самара бьет рекорды всей России.УК чувствуют себя вольготно за свою безнаказоность во многом.

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Да лаааадно? Быть того не может...

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