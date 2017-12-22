Экс-почтальона из Самары подозревают в краже мобильника, находившегося в посылке

В Самаре закончено расследование уголовного дела о краже, в которой подозревают 30-летнего экс-сотрудника почты, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
По версии правоохранителей, в октябре 2017 г. сотрудник почтовой службы вскрыл канцелярским ножом посылку, доставленную из Сингапура, вытащил из нее мобильник стоимостью около 10 тыс. руб., положив вместо него аналогичную по весу емкость с жидким мылом, заклеил упаковку и передал ее в почтовое отделение.
Заказчик телефона обратился в полицию. Правоохранители выяснили, что подозреваемый продал телефон на рынке за 5 тыс. рублей.
Мужчина полностью признал вину. В ноябре его уволили. Сейчас расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд для рассмотрения.
Последние комментарии
Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.
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В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???
это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)
Зам атамана-член ОПГ ?