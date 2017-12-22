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Преступления Происшествия

Экс-почтальона из Самары подозревают в краже мобильника, находившегося в посылке

САМАРА. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре закончено расследование уголовного дела о краже, в которой подозревают 30-летнего экс-сотрудника почты, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По версии правоохранителей, в октябре 2017 г. сотрудник почтовой службы вскрыл канцелярским ножом посылку, доставленную из Сингапура, вытащил из нее мобильник стоимостью около 10 тыс. руб., положив вместо него аналогичную по весу емкость с жидким мылом, заклеил упаковку и передал ее в почтовое отделение.

Заказчик телефона обратился в полицию. Правоохранители выяснили, что подозреваемый продал телефон на рынке за 5 тыс. рублей.

Мужчина полностью признал вину. В ноябре его уволили. Сейчас расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд для рассмотрения.

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