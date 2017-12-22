"Сарыарка" разгромила ЦСК ВВС - 10:3

В пятницу, 22 декабря, в матче чемпионата Высшей хоккейной лиги самарский ЦСК ВВС на выезде в Караганде проиграл местной "Сарыарке" - 3:10.

В составе самарцев шайбы забросили Рамиль Сулейманов, Михаил Патрикеев и Данил Семенов.

Ворота ЦСК ВВС первые два периода защищал Станислав Жучин. В заключительной двадцатиминутке он уступил свое место Антону Гичеву.

Следующий поединок команда Дмитрия Романова проведет 24 декабря в Усть-Каменногорске. Соперником "летчиков" будет местное "Торпедо". Начало встречи - в 15:00 по самарскому времени, сообщает официальный сайт клуба.