Дмитрий Азаров принял участие в образовательном проекте "Диалог на равных"

В пятницу, 22 декабря, в продюсерском центре "Стрелка Холл" в рамках образовательного проекта "Диалог на равных" врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров встретился со студентами и представителями молодежных движений региона. В мероприятии также принял участие председатель Общероссийской общественной организации "Российский Союз Молодежи" Павел Красноруцкий.

"Я рад этой встрече, рад, что по стране идет федеральный проект "Диалог на равных". Я часто встречаюсь со студентами и старшеклассниками, с представителями рабочей молодежи. Мы обсуждаем вопросы развития нашего региона и страны, деятельности общественных организаций", - обратился к присутствующим Дмитрий Азаров.

Глава региона напомнил о тех проектах, которые запущены при поддержке президента России Владимира Путина среди школьников, студентов и представителей молодежи.

"По моему ощущению, нынешнее поколение молодых - гораздо более энергичное. Вы лучше понимаете, чего хотите от жизни, у вас есть все возможности для реализации. Наше будущее зависит от вас, от ваших сил, талантов и образования", - отметил глава региона.

Дискуссионные студенческие клубы "Диалог на равных" поддерживает Федеральное агентство по делам молодежи. Проект стартовал 1 сентября 2017 года в Российском экономическом университете имени Г.В.Плеханова и проходит в регионах России в рамках живого общения с успешными людьми: политиками федерального уровня, именитыми журналистами, заслуженными спортсменами и экономистами. Всего прошло около 60 встреч в 35 регионах России.

Цель "Диалога на равных" - на примере успешных и известных людей наглядно показать молодежи, что современная Россия - это страна возможностей, где можно добиться успеха в любой сфере и в любом регионе.

Встреча проходила в формате открытого диалога. Один из вопросов касался судьбы уникального памятника архитектуры - дачи купца К.П.Головкина. Участники встречи выразили заинтересованность в проведении экскурсий и публичных мероприятий в "Доме со слонами". Глава региона подчеркнул, что объект обязательно будет работать, но то, каким будет его основное предназначение - филиал музея, лофт, интерактивное пространство или что-то другое, - предстоит решать самим молодым людям. Дмитрий Азаров предложил участникам встречи подготовить свои предложения.

Также речь шла о реформе МСУ в Самаре, инициированной в 2015 году. По мнению одного из участников встречи, в настоящий момент она пока не оправдала ожиданий.

"На мой взгляд, рано делать выводы о работе системы МСУ. Я считаю, что очень мало времени прошло. На мой взгляд, мы, к сожалению, пока не достигли той цели, которую ставили. Я сделаю все для того, чтобы эта система заработала", - отметил глава региона.