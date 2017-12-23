В галерее "Виктория" покажут экспериментальные работы молодых художников

В галерее "Виктория" 23 декабря в 16:00 покажут экспериментальные работы новых художников — студентов Школы авангарда.

С сентября этого года в галерее работает Школа авангарда, среди преподавателей которой — Оксана Стогова, Кристина Сырчикова, Илья Саморуков и Олег Елагин. В течение первого семестра студенты выполняли домашние задания и думали над собственным проектом, который и представят в эту субботу.

Работы, сделанные в первом полугодии, будут обсуждать и оценивать специалисты. Вход свободный.

Студенты Школы: Алексей Журавлев, Дмитрий Крылов, Екатерина Лебедева, Антон Назаров, Ирина Севостьянова, Юлия Сидорова, Ольга Усольцева.