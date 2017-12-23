В галерее "Виктория" покажут экспериментальные работы молодых художников

В галерее "Виктория" 23 декабря в 16:00 покажут экспериментальные работы новых художников — студентов Школы авангарда.
С сентября этого года в галерее работает Школа авангарда, среди преподавателей которой — Оксана Стогова, Кристина Сырчикова, Илья Саморуков и Олег Елагин. В течение первого семестра студенты выполняли домашние задания и думали над собственным проектом, который и представят в эту субботу.
Работы, сделанные в первом полугодии, будут обсуждать и оценивать специалисты. Вход свободный.
Студенты Школы: Алексей Журавлев, Дмитрий Крылов, Екатерина Лебедева, Антон Назаров, Ирина Севостьянова, Юлия Сидорова, Ольга Усольцева.
Последние комментарии
Красотища. Была недавно в Киеве на ювелирной выставке - Злато.юа покорили - ооочень много экспонатов очень красивых
Хороший художник и достойные работы!
Полезное мероприятие, думаю найдет отзыв среди самарцев)
Молодца, Никас! Как всегда улыбнул)
Знаковое мероприятие для Самары. Жалко, что мало осталось от Казарм Александрийского гусарского полка. Но это уже другая история и другие персоналии(