В Тольятти в результате ДТП погиб пешеход

В пятницу вечером, в 22:35 в Тольятти автомобиль сбил пешехода, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Как следует из материалов, собранных сотрудниками ГИБДД, 18-летний водитель, управляя автомобилем Lada Kalina, двигался по ул. Громовой со стороны ул. Базовой в направлении ул. Матросова.

В районе опоры 203 юноша допустил наезд на 60-летнего мужчину, который переходил дорогу. В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия.

По факту аварии сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.