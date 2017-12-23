Дмитрий Медведев: "Единая Россия" твердо определила, кому окажет поддержку на предстоящих выборах президента"

В субботу, 23 декабря, в Москве прошло пленарное заседание XVII съезда партии "Единая Россия". В зале собралось более 700 членов и сторонников партии.

Председатель партии "Единая Россия", председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, выступая перед присутствующими, в первую очередь отметил, что каждый съезд — это событие особой политической важности.

В своем выступлении Дмитрий Медведев обозначил, что впереди страну ждет главное политическое событие — выборы президента страны. "России нужен сильный и безоговорочный лидер. Мы с вами уже давно и твердо определили, кому мы окажем поддержку. В этом году партии исполнилось 16 лет, и все эти годы у нее был один бесспорный лидер, который объединяет людей, живущих в стране, объединяет Россию, тот, кому доверяют, кого поддерживает абсолютное большинство граждан страны — Владимир Владимирович Путин", — сказал Дмитрий Медведев.

Он отметил, что "Единая Россия" была бы рада выдвинуть Владимира Путина своим кандидатом на высший избирательный пост, как это было раньше. Однако, партия поддерживает решение президента идти на выборы как самовыдвиженец.

"Как ответственная политическая сила, мы понимаем, что Владимиру Владимировичу Путину будет правильно опираться на самые широкие слои граждан, вне партийного контекста. Мы приветствуем решение Владимира Владимировича Путина о самовыдвижении. Мы окажем ему всю возможную поддержку и сейчас, и в будущем", — озвучил Дмитрий Медведев.

Также председатель партии обозначил, что предстоящие выборы должны пройти абсолютно прозрачно. В связи с этим Дмитрий Медведев поручил создать от "Единой России" пул наблюдателей.

Напомним, что в рамках XVII съезда партии "Единая Россия" 22 декабря прошли работы семи дискуссионных площадок: "Качество государства", "Экономика роста и благосостояния", "Социальная политика", "Умная сила и культурное лидерство", "Здоровье будущее", "Быть хозяином в собственном доме", "Аграрная сверхдержава". В работе каждой приняли участие представители партии от Самарской области. Всего в состав областной делегации вошли 32 человека.