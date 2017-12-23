В губернии обсудили вопросы национальной политики

В Самарской области обсудили реализацию стратегии государственной национальной политики РФ до 2025 года. В семинаре-совещании приняли участие представители многих городов и районов губернии. Выступающие отмечали, что наш регион сегодня — территория межнационального мира.

К собравшимся от имени главы региона обратилась его советник Ирина Скупова. Она зачитала приветственный адрес.

"Тематика ежегодного семинара-совещания помогает транслировать органам местного самоуправления актуальную информацию и получать необходимые методические инструментарии для осуществления своих полномочий. Всем нам в своей работе необходимо учитывать современные внешние и внутриполитические условия, усилие миграционных процессов, — говорится в нем. — Принимать во внимание специфику региона, где, начиная с момента формирования русской государственности, в мире и согласии жили представители самых разных национальностей, языков, культур, вероисповеданий".

Положительно оценил опыт нашей губернии заместитель директора Института этнологии и антропологии РАН, доктор политических наук Владимир Зорин. По его словам, межнациональным отношениям в российских регионах в настоящее время неслучайно уделяется особое внимание.

Президентом РФ в последние годы приняты важнейшие решения в этой сфере: в частности, создано Федеральное агентство по делам национальностей. А наша область по мнению ученого, мини-модель России.

"Здесь проживают 80% русских, на втором месте татары, затем мордва, чуваши и другие народы — весь набор национальностей, которые входят в десятку крупных наций страны, — отметил он. — Поэтому губерния представляет интерес для мониторинга межнациональных отношений".

О их состоянии в регионе рассказала руководитель управления национальной и конфессиональной политики департамента мониторинга общественного мнения администрации губернатора Самарской области Надежда Осипова. "Многие годы в Самаре работает Дом дружбы народов, а в этом году открыт его филиал в Тольятти, — отметила она. — В области увеличивается доля граждан, положительно оценивающих отношения между людьми разных национальностей".

Но, как считает Надежда Осипова, не стоит останавливаться на достигнутом, а нужно вырабатывать новые подходы, искать точки соприкосновения для того, чтобы укрепить взаимопонимание между людьми различных культур и национальностей.

Об этнокультурном образовании рассказала доктор политических наук, профессор СамГТУ Наталья Мухаметшина.

Затем в Доме дружбы народов представители муниципалитетов и руководители национально-культурных объединений региона обсудили вопросы патриотического воспитания молодежи, социальной и культурной адаптации мигрантов, а также информационного сопровождения реализации государственной национальной политики.