16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В губернии обсудили вопросы национальной политики Областные власти и Росгидромет продолжат сотрудничество Назначен новый руководитель департамента информационной политики Дмитрий Харчев ушел со своего поста в региональном минэкономразвития Экс-глава самарского УФСБ Юрий Рожин назначен врио вице-губернатора

Облправительство Власть и политика

В губернии обсудили вопросы национальной политики

САМАРА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 120
Версия для печати

В Самарской области обсудили реализацию стратегии государственной национальной политики РФ до 2025 года. В семинаре-совещании приняли участие представители многих городов и районов губернии. Выступающие отмечали, что наш регион сегодня — территория межнационального мира.

В губернии обсудили вопросы национальной политики В губернии обсудили вопросы национальной политики
Фото: Андрей Савельев

К собравшимся от имени главы региона обратилась его советник Ирина Скупова. Она зачитала приветственный адрес.

"Тематика ежегодного семинара-совещания помогает транслировать органам местного самоуправления актуальную информацию и получать необходимые методические инструментарии для осуществления своих полномочий. Всем нам в своей  работе необходимо учитывать современные внешние и внутриполитические условия, усилие миграционных процессов, — говорится в нем. — Принимать во внимание специфику региона, где, начиная с момента формирования русской государственности, в мире и согласии жили представители самых разных национальностей, языков, культур, вероисповеданий".

Положительно оценил опыт нашей губернии заместитель директора Института этнологии и антропологии РАН, доктор политических наук Владимир Зорин. По его словам, межнациональным отношениям в российских регионах в настоящее время неслучайно уделяется особое внимание.

Президентом РФ в последние годы приняты важнейшие решения в этой сфере: в частности, создано Федеральное агентство по делам национальностей. А наша область по мнению ученого, мини-модель России.

"Здесь проживают 80% русских, на втором месте татары, затем мордва, чуваши и другие народы —  весь набор национальностей, которые входят в десятку крупных наций страны, — отметил он. — Поэтому губерния представляет интерес для мониторинга межнациональных отношений".

О их состоянии в регионе рассказала руководитель управления национальной и конфессиональной политики департамента мониторинга общественного мнения администрации губернатора Самарской области Надежда Осипова. "Многие годы в Самаре работает Дом дружбы народов, а в этом году открыт его филиал в Тольятти, — отметила она. — В области увеличивается доля граждан, положительно оценивающих отношения между людьми разных национальностей".

Но, как считает Надежда Осипова, не стоит останавливаться на достигнутом, а нужно вырабатывать новые подходы, искать точки соприкосновения для того, чтобы укрепить взаимопонимание между людьми различных культур и национальностей.

Об этнокультурном образовании рассказала доктор политических наук, профессор СамГТУ Наталья Мухаметшина.

Затем в Доме дружбы народов представители муниципалитетов и руководители национально-культурных объединений региона обсудили вопросы патриотического воспитания молодежи, социальной и культурной адаптации мигрантов, а также информационного сопровождения реализации государственной национальной политики.

Гид потребителя

Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 13 августа 2015 15:32 Прокуратура потребовала от минлесхоза поставить на кадастровый учет памятники природы

Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.

Dmitry Lakotsenin 31 июля 2015 08:38 Охраной памятников в регионе займется экс-мэр Похвистнева

Главное коллектив подобрать новый.

Чаадаев Андрей 28 мая 2015 03:15 Ольга Рыбакова покидает министерство культуры

Рад. Искренне рад. Как человек неравнодушный ждал с нетерпением этого события. Конечно каждая кухарка может управлять государством, но не до такой степени.

Dmitry Lakotsenin 22 мая 2015 07:25 Ольга Рыбакова покидает министерство культуры

Интересно

Ян Ли 30 марта 2015 07:03 Облправительство расторгло контракт на поставку двух иномарок

Совести у чиновников нет. Если бы не Меркушкин, то не один миллион рублей они истратили на себя любимых.Увольнять таких надо. Они и дальше будут воровать.

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31