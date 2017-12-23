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В Самарской области завершился чемпионат по армейскому гиревому рывку

САМАРА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сборная команда 2-й гвардейской общевойсковой армией выиграла чемпионат Центрального военного округа по армейскому гиревому рывку. Второе и третье места заняли команды новосибирского соединения спецназа и 41-й общевойсковой армии, сообщает пресс-служба ЦВО.

Турнир прошел на спортивной базе "ЦСКА-Самара" в Рощинском гарнизоне Самарской области. В нем участвовали 150 военнослужащих. Из них два заслуженных мастера спорта, 11 мастеров спорта международного класса и 28 мастеров спорта РФ.

Были разыграны 21 комплект наград в личном зачете у мужчин и женщин. Победители окружного турнира примут участие в чемпионате Вооруженных Сил РФ, который пройдет в феврале 2018 года в Смоленске.

Армейский гиревой рывок – новый вид военно-прикладной дисциплины для военнослужащих Российской Армии. Рывки выполняются снарядами (гирями) 16- 24 кг у женщин и 24-32 кг у мужчин. На упражнение отводится 12 минут с неограниченным количеством смены рук.

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