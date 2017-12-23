В Самарской области завершился чемпионат по армейскому гиревому рывку

Сборная команда 2-й гвардейской общевойсковой армией выиграла чемпионат Центрального военного округа по армейскому гиревому рывку. Второе и третье места заняли команды новосибирского соединения спецназа и 41-й общевойсковой армии, сообщает пресс-служба ЦВО.
Турнир прошел на спортивной базе "ЦСКА-Самара" в Рощинском гарнизоне Самарской области. В нем участвовали 150 военнослужащих. Из них два заслуженных мастера спорта, 11 мастеров спорта международного класса и 28 мастеров спорта РФ.
Были разыграны 21 комплект наград в личном зачете у мужчин и женщин. Победители окружного турнира примут участие в чемпионате Вооруженных Сил РФ, который пройдет в феврале 2018 года в Смоленске.
Армейский гиревой рывок – новый вид военно-прикладной дисциплины для военнослужащих Российской Армии. Рывки выполняются снарядами (гирями) 16- 24 кг у женщин и 24-32 кг у мужчин. На упражнение отводится 12 минут с неограниченным количеством смены рук.
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Какой красавчик)))
Соревнования прошли неплохо, но только не на кордодроме, построенного для детей при В.Г.Боброве, а на стадионе ФОКа "Стимул". А тот кордодром у Дома пионеров отобрали и там будут строить развлекательный центр. Вот такие дела.
Таких депутатов надо калёной метлой гнать из органов власти! Для него нарушение Законов РФ и Конституции РФ—норма! И как гладко врёт—привычка....
Заместителя главы Красноярского района Самохвалова давно пора выгнать из администрации. Год назад он был участником выделения земельного участка 2 Га , где в последствии был арестован еще один участник Сергей .... который получил два триста миллиона рублей за взятку. Самохвалов тогда отделался легким испугом, так как Сергей все взял на себя. В Красноярском районе все выделение земли проходит через Самохвалова.
"Болельщиков"? Вы ещё бейсбол привезите...