Дмитрий Азаров: Я уверен, что Владимира Владимировича Путина на выборах поддержит абсолютное большинство граждан страны

В субботу, 23 декабря, в Москве прошло пленарное заседание XVII съезда партии "Единая Россия". В нем приняли участие около 2500 человек, среди них — 455 делегатов от 85 региональных отделений партии, руководители министерств и ведомств, депутаты Государственной думы, представители исполнительной и законодательной властей регионов, секретари региональных политсоветов "Единой России", представители экспертного и научного сообществ.
Перед собравшимися выступил президент России Владимир Путин.
Глава государства заявил, что партия "Единая Россия" заслужила лидерство среди политических сил страны, в первую очередь своими делами в интересах граждан. Также он призвал присутствующих честно обозначать нерешенные проблемы, настойчиво их решать, ставить перед собой масштабные цели и добиваться результатов.
"Впереди очень много важных, значимых, не терпящих отлагательства дел, а все, что удалось сделать — это только фундамент, но не гарантия дальнейшего успешного развития", — сказал Владимир Путин.
Глава государства убежден, что в стране необходимо и дальше расширять механизмы прямой демократии, в полной мере раскрывать потенциал гражданской активности, который заложен в Конституции страны. А также поощрять конкуренцию, соревнование идей, предложений, подходов к решению задач развития.
В своем выступлении Владимир Путин обозначил и первостепенные задачи, которые сегодня стоят перед государством: повышение демографического роста, развитие современного здравоохранения и снижение смертности населения, повышения доходов граждан и развитие рынка труда, развитие инфраструктуры страны, а также внедрение передовых цифровых и промышленных технологий.
"Мы все с огромным уважением и полным доверием относимся к президенту страны Владимиру Владимировичу Путину. Его участие в съезде вдохновило всех. В своем выступлении он фактически поставил первостепенные задачи. Они касались не только развития партии, но и всей страны", — прокомментировал выступление Владимира Путина врио губернатора Дмитрий Азаров.
Глава региона отметил, что успех в реализации поставленных задач во многом зависит от работы отделений партии в регионах.
"Каждый делегат съезда вернется в свой регион с четким пониманием задач, которые нам предстоит решать уже в ближайшие дни", — пояснил глава региона.
Также Дмитрий Азаров выразил уверенность в успехе Владимира Путина на предстоящих выборах главы государства.
"Владимир Владимирович баллотируется как самовыдвиженец. Он объединяет людей разных политических взглядов нашей страны. Думаю, за него будут голосовать члены других партий. У меня есть полная уверенность, что Владимира Владимировича на выборах поддержат абсолютное большинство граждан страны", — сказал Дмитрий Азаров.
Последние комментарии
Будем посмотреть. Улыбнуло.
Традиция без учета мнения людей зарывать подземные переходы на Мехзаводе и пускать городской транспорт под жилыми домами))
В который раз? Будем надеяться на лучшее.
Посмотрим как после Эшелъ дело пойдет.
Важное для самарской школы реставраторов решение.