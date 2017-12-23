В субботу, 23 декабря, в Москве прошло пленарное заседание XVII съезда партии "Единая Россия". В нем приняли участие около 2500 человек, среди них — 455 делегатов от 85 региональных отделений партии, руководители министерств и ведомств, депутаты Государственной думы, представители исполнительной и законодательной властей регионов, секретари региональных политсоветов "Единой России", представители экспертного и научного сообществ.

Дмитрий Азаров: Я уверен, что Владимира Владимировича Путина на выборах поддержит абсолютное большинство граждан страны

Перед собравшимися выступил президент России Владимир Путин.

Глава государства заявил, что партия "Единая Россия" заслужила лидерство среди политических сил страны, в первую очередь своими делами в интересах граждан. Также он призвал присутствующих честно обозначать нерешенные проблемы, настойчиво их решать, ставить перед собой масштабные цели и добиваться результатов.

"Впереди очень много важных, значимых, не терпящих отлагательства дел, а все, что удалось сделать — это только фундамент, но не гарантия дальнейшего успешного развития", — сказал Владимир Путин.

Глава государства убежден, что в стране необходимо и дальше расширять механизмы прямой демократии, в полной мере раскрывать потенциал гражданской активности, который заложен в Конституции страны. А также поощрять конкуренцию, соревнование идей, предложений, подходов к решению задач развития.

В своем выступлении Владимир Путин обозначил и первостепенные задачи, которые сегодня стоят перед государством: повышение демографического роста, развитие современного здравоохранения и снижение смертности населения, повышения доходов граждан и развитие рынка труда, развитие инфраструктуры страны, а также внедрение передовых цифровых и промышленных технологий.

"Мы все с огромным уважением и полным доверием относимся к президенту страны Владимиру Владимировичу Путину. Его участие в съезде вдохновило всех. В своем выступлении он фактически поставил первостепенные задачи. Они касались не только развития партии, но и всей страны", — прокомментировал выступление Владимира Путина врио губернатора Дмитрий Азаров.

Глава региона отметил, что успех в реализации поставленных задач во многом зависит от работы отделений партии в регионах.

"Каждый делегат съезда вернется в свой регион с четким пониманием задач, которые нам предстоит решать уже в ближайшие дни", — пояснил глава региона.

Также Дмитрий Азаров выразил уверенность в успехе Владимира Путина на предстоящих выборах главы государства.

"Владимир Владимирович баллотируется как самовыдвиженец. Он объединяет людей разных политических взглядов нашей страны. Думаю, за него будут голосовать члены других партий. У меня есть полная уверенность, что Владимира Владимировича на выборах поддержат абсолютное большинство граждан страны", — сказал Дмитрий Азаров.