Евгений Ревенко: ЕР окажет Дмитрию Азарову поддержку на выборах главы региона

Партия "Единая Россия" окажет врио губернатора Самарской области Дмитрию Азарову всестороннюю поддержку на выборах главы региона, которые пройдут в сентябре следующего года. Об этом заявил замсекретаря Генсовета Партии Евгений Ревенко.

"Дмитрий Азаров — профессиональный политик, который имеет большой управленческий опыт как на региональном, так и на федеральном уровнях и сможет придать новый импульс развитию Самарской области. Партия "Единая Россия" окажет ему на этих выборах всестороннюю поддержку", — заявил Ревенко.

Он обратил внимание на то, что Азаров по решению Генсовета "Единой России" вышел из состава Президиума Генсовета в силу новой должности.

"Это решение носит формальный характер. Дмитрий Игоревич остается членом Генерального совета Партии и всегда может рассчитывать на ее ресурс", — резюмировал Ревенко.