В Самаре погиб мужчина, упавший с одного из этажей дома на ул. Ново-Вокзальной

В субботу, 23 декабря, примерно в 12:45, по предварительным данным, у одного из домов по ул. Ново-Вокзальная между ул. Стара-Загора и пр. Карла Маркса было обнаружено тело мужчины в возрасте около 25 лет, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
Причины смерти мужчины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
Предположительно, пострадавший скончался в результате падения с одного из этажей дома.
Последние комментарии
"Несчастный случай"?
Какая крыша, там всё здание обрушилось (восстановлению не подлежит).
Славбогу, что ошибочно. А то, ох как страшно было, ох как страшно.
Не несколько человек тут отдыхает, а несколько сотен. И никто о надвигающейся стихии не был предупрежден туроператорами, которые несут ответственность за туристов.
Вранье то,что дети были на другом уроке. Они еще выходили из класса, как обрушилась штукатурка. Многие дети все видели!!!!!!!!!!!!