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Чрезвычайные происшествия Происшествия

В Самаре погиб мужчина, упавший с одного из этажей дома на ул. Ново-Вокзальной

САМАРА. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 23 декабря, примерно в 12:45, по предварительным данным, у одного из домов по ул. Ново-Вокзальная между ул. Стара-Загора и пр. Карла Маркса было обнаружено тело мужчины в возрасте около 25 лет, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Причины смерти мужчины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Предположительно, пострадавший скончался в результате падения с одного из этажей дома.

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