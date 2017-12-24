В Самаре погиб мужчина, упавший с одного из этажей дома на ул. Ново-Вокзальной

В субботу, 23 декабря, примерно в 12:45, по предварительным данным, у одного из домов по ул. Ново-Вокзальная между ул. Стара-Загора и пр. Карла Маркса было обнаружено тело мужчины в возрасте около 25 лет, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Причины смерти мужчины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Предположительно, пострадавший скончался в результате падения с одного из этажей дома.