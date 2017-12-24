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Преступления Происшествия

В Безенчукском районе парень украл у знакомой телефон и сбросил его с моста

БЕЗЕНЧУК. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В дежурную часть ОМВД России по Безенчукскому району поступило сообщение от 20-летней местной жительницы о том, что у нее украли сотовый телефон стоимостью более 7 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Из собранных полицейскими материалов следует, что девушка находилась в одном из кафе, когда к ней подошел познакомиться один из посетителей. Получив отказ, молодой человек в течение вечера неоднократно проявлял настойчивость и в ходе завязавшейся беседы присел за столик к девушке.

Ухажер видел, как собеседница пользовалась сотовым телефоном, достав его из кармана куртки, затем, положив гаджет обратно, она отошла, оставив верхнюю одежду на стуле. Тогда злоумышленник похитил телефон и скрылся.

Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее не судимый 20-летний житель Безенчукского района. В ходе опроса злоумышленник признал свою вину и пояснил сотрудникам полиции, что, похитив телефон, он отправился домой.

Следуя через железнодорожный мост и оглянувшись назад, он заметил патрульную машину, проезжающую мимо. Молодой человек решил, что девушка успела позвонить в полицию и сообщить о краже, после чего решил незамедлительно избавиться от похищенного имущества, скинув его с моста.

В настоящее время подозреваемый возместил причиненный материальный ущерб в полном объеме.

По признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража", возбуждено уголовное дело.

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