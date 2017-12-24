В Безенчукском районе парень украл у знакомой телефон и сбросил его с моста

В дежурную часть ОМВД России по Безенчукскому району поступило сообщение от 20-летней местной жительницы о том, что у нее украли сотовый телефон стоимостью более 7 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Из собранных полицейскими материалов следует, что девушка находилась в одном из кафе, когда к ней подошел познакомиться один из посетителей. Получив отказ, молодой человек в течение вечера неоднократно проявлял настойчивость и в ходе завязавшейся беседы присел за столик к девушке.
Ухажер видел, как собеседница пользовалась сотовым телефоном, достав его из кармана куртки, затем, положив гаджет обратно, она отошла, оставив верхнюю одежду на стуле. Тогда злоумышленник похитил телефон и скрылся.
Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее не судимый 20-летний житель Безенчукского района. В ходе опроса злоумышленник признал свою вину и пояснил сотрудникам полиции, что, похитив телефон, он отправился домой.
Следуя через железнодорожный мост и оглянувшись назад, он заметил патрульную машину, проезжающую мимо. Молодой человек решил, что девушка успела позвонить в полицию и сообщить о краже, после чего решил незамедлительно избавиться от похищенного имущества, скинув его с моста.
В настоящее время подозреваемый возместил причиненный материальный ущерб в полном объеме.
По признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража", возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.
Будьте любезны удалите свой комментарий,если вы не против!
В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???
это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)
Зам атамана-член ОПГ ?