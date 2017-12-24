В Сызрани полиция задержала мужчину, продающего наркотики

Сотрудники сызранского отдела наркоконтроля получили оперативную информацию о том, что местный житель может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Полицейские задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 46-летний мужчина, ранее уже судимый за подобное. Как установили сотрудники органов внутренних дел, злоумышленник сбыл наркотик во дворе одного из многоквартирных домов на ул. Жуковского.
В присутствии понятых оперативники изъяли с места происшествия сверток с порошкообразным веществом и направили в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Согласно заключению экспертов, изъятым является синтетический наркотик массой 0,27 г.
По признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов...", Следственным управлением МУ МВД России "Сызранское" возбуждено уголовное дело.
Подозреваемый арестован, сейчас полиция устанавливает его причастность к совершению других противоправных деяний.
Последние комментарии
Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.
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В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???
это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)
Зам атамана-член ОПГ ?