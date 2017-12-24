В Сызрани полиция задержала мужчину, продающего наркотики

Сотрудники сызранского отдела наркоконтроля получили оперативную информацию о том, что местный житель может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 46-летний мужчина, ранее уже судимый за подобное. Как установили сотрудники органов внутренних дел, злоумышленник сбыл наркотик во дворе одного из многоквартирных домов на ул. Жуковского.

В присутствии понятых оперативники изъяли с места происшествия сверток с порошкообразным веществом и направили в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Согласно заключению экспертов, изъятым является синтетический наркотик массой 0,27 г.

По признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов...", Следственным управлением МУ МВД России "Сызранское" возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый арестован, сейчас полиция устанавливает его причастность к совершению других противоправных деяний.