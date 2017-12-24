В Самаре ожидается усиление ветра, снег и метель

В воскресенье, 24 декабря, Главное управление МЧС России по Самарской области распространило сообщение об ухудшении погодных условий к вечеру этого дня и на ближайшие сутки.
По сведениям ФГБУ "Приволжское УГМС" с 19:00 24 декабря до 19:00 25 ноября в Самарской области будет облачно, небольшой и умеренный снег, слабая метель. Ветер юго-восточный 8-13 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха -4,-9°. На дорогах снежные заносы.
В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области ГУ МЧС призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей "101", "01" (все операторы сотовой связи)
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82.
Последние комментарии
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
где её вернули?как не было воды так и нет
ну вот, хоть здесь редактор нормальный.
Розетки для гаджетов - очень актуальны. Редкая утка нынче без навигатора летает, а лебеди без смартфонов и вовсе никуда)
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.