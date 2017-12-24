В воскресенье, 24 декабря, Главное управление МЧС России по Самарской области распространило сообщение об ухудшении погодных условий к вечеру этого дня и на ближайшие сутки.

В Самаре ожидается усиление ветра, снег и метель

По сведениям ФГБУ "Приволжское УГМС" с 19:00 24 декабря до 19:00 25 ноября в Самарской области будет облачно, небольшой и умеренный снег, слабая метель. Ветер юго-восточный 8-13 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха -4,-9°. На дорогах снежные заносы.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области ГУ МЧС призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей "101", "01" (все операторы сотовой связи)

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82.