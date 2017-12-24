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Общество

Коммунальные службы Самары готовы к прогнозируемому усилению снегопада

САМАРА. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 24 декабря, все предприятия комплекса городского хозяйства Самары были предупреждены о возможном ухудшении погодных условий и готовы к снегопадам.

Коммунальные службы Самары готовы к прогнозируемому усилению снегопада Коммунальные службы Самары готовы к прогнозируемому усилению снегопада
Фото: Игорь Казановский

Информацию о приближении снежных осадков подтверждали и синоптики.

Сейчас улицы города очищают 110 единиц техники и 165 рабочих.  Активный старт пришелся на 4 часа утра. Работа проходит в штатном режиме, в соответствии с погодными условиями. В ночную смену планируется усиление.

За прошедшие сутки вывезено более 4 тыс. т снега силами 305 спецмашин. Всего с начала этого сезона полигоны приняли более 82 тыс. т снега.

К настоящему времени большинство участков улично-дорожной сети города приведены в нормативное состояние — в последнюю неделю службы благоустройства не снижали темпов работ, направленных на ликвидацию последствий предыдущего интенсивного снегопада. Особое внимание обращалось на вывоз ранее сформированных снежных валов, расчистку тротуаров и подходов к посадочным площадкам остановок общественного транспорта. Сбоев в режиме его работы не допущено.

В первую очередь внимание уделяется дорогам 2 и 3 категорий, поскольку по ним следует общественный транспорт, а также спускам, мостам, путепроводам, проездам к больницам, школам, детским садам и другим соцучреждениям.

Также службы благоустройства усиленно обрабатывают проезжие части и пешеходные зоны многокомпонентными реагентами. Их за сутки расходуется несколько десятков тонн, в соответствии с погодными условиями. Отметим, что магистральные улицы обрабатываются в основном реагентом "Бионорд", второстепенные дороги — песчано-соляной смесью, мосты — только песком, в целях предотвращения коррозийных процессов.

После повышения температуры воздуха продолжает находиться на особом контроле и состояние скатных кровель. Напомним, для приведения их в порядок в Самаре было сформировано и обучено более 300 специализированных бригад, которые следят как за крышами жилых зданий, так и учреждений различных сфер.

Администрация Самары обращается к автомобилистам с просьбой не оставлять личный транспорт на длительный период во дворах и на обочинах дорог, а в ночное время, особенно при наличии снегопада, исключить стоянку автомобилей на магистральных улицах.

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