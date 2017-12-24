Два самарца получили ножевые ранения от подруг в ходе субботних застолий

Первое сообщение поступило в отдел полиции Красноглинского района о том, что в больницу был доставлен 20-летний местный житель с ножевым ранением.
Сотрудники полиции выяснили, что незадолго до госпитализации молодой человек распивал спиртные напитки в своей квартире, расположенной в доме в Банковском переулке. Компанию парню составляла его знакомая, жительница областного центра.
Женщина нанесла ранение своему приятелю в ходе конфликта, произошедшего во время застолья. Как показала проведенная экспертиза, в результате данного инцидента здоровью пострадавшего был причинен тяжкий вред.
Подозреваемую в совершении преступления задержали. По данным полиции, 29-летняя предполагаемая злоумышленница ранее к уголовной ответственности не привлекалась.
Аналогичный случай произошел на территории Кировского района. Поздно ночью из своей квартиры, расположенной в доме на ул. Дальневосточной, в больницу с ножевым ранением был доставлен 33-летний мужчина.
При выяснении обстоятельств случившегося оказалось, что местный житель мог пострадать от рук своей 31-летней сожительницы. Преступление было совершено на почве внезапно возникшего конфликта после совместного распития спиртных напитков.
Работая на месте происшествия, полицейские обнаружили предполагаемое орудие преступление — нож, после чего изъяли его и направили на экспертизу. Подозреваемую в причинении ножевого ранения мужчине задержали.
К настоящему времени по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.
Последние комментарии
Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.
Будьте любезны удалите свой комментарий,если вы не против!
В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???
это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)
Зам атамана-член ОПГ ?