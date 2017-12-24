Два самарца получили ножевые ранения от подруг в ходе субботних застолий

Первое сообщение поступило в отдел полиции Красноглинского района о том, что в больницу был доставлен 20-летний местный житель с ножевым ранением.

Сотрудники полиции выяснили, что незадолго до госпитализации молодой человек распивал спиртные напитки в своей квартире, расположенной в доме в Банковском переулке. Компанию парню составляла его знакомая, жительница областного центра.

Женщина нанесла ранение своему приятелю в ходе конфликта, произошедшего во время застолья. Как показала проведенная экспертиза, в результате данного инцидента здоровью пострадавшего был причинен тяжкий вред.

Подозреваемую в совершении преступления задержали. По данным полиции, 29-летняя предполагаемая злоумышленница ранее к уголовной ответственности не привлекалась.

Аналогичный случай произошел на территории Кировского района. Поздно ночью из своей квартиры, расположенной в доме на ул. Дальневосточной, в больницу с ножевым ранением был доставлен 33-летний мужчина.

При выяснении обстоятельств случившегося оказалось, что местный житель мог пострадать от рук своей 31-летней сожительницы. Преступление было совершено на почве внезапно возникшего конфликта после совместного распития спиртных напитков.

Работая на месте происшествия, полицейские обнаружили предполагаемое орудие преступление — нож, после чего изъяли его и направили на экспертизу. Подозреваемую в причинении ножевого ранения мужчине задержали.

К настоящему времени по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.