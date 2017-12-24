38 человек ликвидировали пожар на складе на Красноглинском шоссе

В воскресенье, 24 декабря, в 14:01 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в складском помещении на Красноглинском шоссе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь пожара составила 50 кв. м. 38 человек, используя 10 спецмашин полностью ликвидировали пожар в 14:33.

В ГУ МЧС России по Самарской области корреспонденту Волга Ньюс сообщили, что во время пожара никто не пострадал.

Причины возгорания и ущерб от пожара устанавливаются.