38 человек ликвидировали пожар на складе на Красноглинском шоссе

В воскресенье, 24 декабря, в 14:01 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в складском помещении на Красноглинском шоссе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Площадь пожара составила 50 кв. м. 38 человек, используя 10 спецмашин полностью ликвидировали пожар в 14:33.
В ГУ МЧС России по Самарской области корреспонденту Волга Ньюс сообщили, что во время пожара никто не пострадал.
Причины возгорания и ущерб от пожара устанавливаются.
Последние комментарии
человекек не сгорел а зодахнупся
Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!
Как никто не пострадал? А я слышал, что связали и избили охранника, и теперь он лежит в больнице. Может, уточните?
Данные можно собрать. С удовольствием поделюсь.
3 раз квартира горит. Живет нарик. Лечить без его согласия нельзя. Второй раз собирали подписи для коллективного заявления (жилец под ним собирал, не выдержали - переехали) - говорят отказали. Квартира на его отца записана. Пока кто нибудь не погибнет, меры похоже принимать не будут. Живу на три этажа выше, огонь не доставал, но жар достал - поплавило и покоробило несущую пластиковую раму, потрескался стеклопакет. За несколько минут пока не было в комнате - прокоптило. Надо переклеивать обои, перекрашивать потолок. Теперь вопрос - какого автоматом дело не заводят.