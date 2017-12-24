В Тольятти водитель легковушки сбил на переходе четырехлетнюю девочку

В воскресенье, 24 декабря в Тольятти участником ДТП стал 46-летний водитель автомобиля Lada Priora, ехавший по ул. Революционная, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в пути, напротив дома № 60 по ул. Революционная он сбил четырехлетнюю девочку, переходившую проезжую часть с мамой справа налево по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу.

После ДТП медики назначили девочке амбулаторное лечение.

Сейчас по факту случившегося полицейские проводят проверку. Обстоятельства ДТП устанавливаются.